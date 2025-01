Gobierno de México desmiente reportaje del New York Times sobre supuesto laboratorio de fentanilo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre el reciente reportaje del New York Times, en el cual se muestran imágenes de un presunto laboratorio de fentanilo operado por el Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia matutina de este jueves 2 de enero de 2025, Sheinbaum desmintió las afirmaciones del medio estadounidense, destacando varias inconsistencias en la información presentada.

"Si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, la persona que estaba haciéndolo hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores": gobierno de Claudia Sheinbaum desacredita nota de The New York Times y afirma que "no es posible hacer... pic.twitter.com/mR4fbf8fDy