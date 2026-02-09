FGR confirma hallazgo de cinco mineros identificados en fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación de un quinto minero que fue localizado en una fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa, como parte de la investigación por la desaparición de 10 trabajadores del sector minero ocurrida el pasado 23 de enero.

De acuerdo con un comunicado oficial, el hallazgo se realizó en un predio ubicado en la comunidad de El Verde, donde fueron encontrados 10 cuerpos. Hasta el momento, cinco de ellos ya han sido identificados, mientras que los otros cinco permanecen en proceso de análisis forense para determinar su identidad.

SE HA TENIDO COMUNICACIÓN CON FAMILIARES

La FGR detalló que se ha mantenido comunicación constante con los familiares de las víctimas identificadas, a quienes se les ha brindado información sobre los avances del caso.

Las labores de localización e investigación contaron con la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

EXIGEN MAYOR PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES

Tras confirmarse el hallazgo, organizaciones del sector minero expresaron su rechazo a los hechos y exigieron mayor protección para los trabajadores. En un comunicado conjunto, señalaron que es inaceptable que la integridad de los empleados sea vulnerada y pidieron que se priorice la localización con vida de las personas que aún continúan desaparecidas.

El posicionamiento fue firmado por la Cámara Minera de México, la Cámara de Comercio del Canadá en México, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, así como los clústeres mineros de Sonora y Durango, quienes reiteraron el llamado a garantizar condiciones de seguridad para el sector.