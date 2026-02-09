  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 9 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

FGR confirma hallazgo de cinco mineros identificados en fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

Se han encontrado 10 cuerpos de los cuales 5 ya fueron identificados y el resto sigue en análisis forense

Feb. 09, 2026
Se espera que en las próximas horas se pueda conocer si el resto de los cuerpos corresponde a los mineros faltantes.
Se espera que en las próximas horas se pueda conocer si el resto de los cuerpos corresponde a los mineros faltantes.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación de un quinto minero que fue localizado en una fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa, como parte de la investigación por la desaparición de 10 trabajadores del sector minero ocurrida el pasado 23 de enero.

De acuerdo con un comunicado oficial, el hallazgo se realizó en un predio ubicado en la comunidad de El Verde, donde fueron encontrados 10 cuerpos. Hasta el momento, cinco de ellos ya han sido identificados, mientras que los otros cinco permanecen en proceso de análisis forense para determinar su identidad.

SE HA TENIDO COMUNICACIÓN CON FAMILIARES

La FGR detalló que se ha mantenido comunicación constante con los familiares de las víctimas identificadas, a quienes se les ha brindado información sobre los avances del caso.

Las labores de localización e investigación contaron con la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

imagen-cuerpo

EXIGEN MAYOR PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES 

Tras confirmarse el hallazgo, organizaciones del sector minero expresaron su rechazo a los hechos y exigieron mayor protección para los trabajadores. En un comunicado conjunto, señalaron que es inaceptable que la integridad de los empleados sea vulnerada y pidieron que se priorice la localización con vida de las personas que aún continúan desaparecidas.

El posicionamiento fue firmado por la Cámara Minera de México, la Cámara de Comercio del Canadá en México, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, así como los clústeres mineros de Sonora y Durango, quienes reiteraron el llamado a garantizar condiciones de seguridad para el sector.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Estado de México ordena uso obligatorio de cubrebocas en escuelas por riesgo de sarampión
Nacional / México

Estado de México ordena uso obligatorio de cubrebocas en escuelas por riesgo de sarampión

Febrero 09, 2026

Además, como se hacía en pandemia, se establecerán filtros sanitarios a las entradas y se tomará temperatura con termómetro sin contacto

México pierde más de 8 mil empleos formales en enero, pese a récord histórico del IMSS
Nacional / México

México pierde más de 8 mil empleos formales en enero, pese a récord histórico del IMSS

Febrero 09, 2026

El dato contrasta con diciembre, cuando se crearon 278 mil 697 empleos formales, cerrando 2025 con un balance positivo

Beltrones demanda una democracia efectiva, no simulada
Nacional / México

Beltrones demanda una democracia efectiva, no simulada

Febrero 09, 2026

Manlio Fabio propone reformas electorales que garanticen justicia, pluralidad y representatividad real en cámaras legislativas