Beltrones demanda una democracia efectiva, no simulada

En medio del debate público sobre la próxima propuesta de reforma electoral, el senador con licencia Manlio Fabio Beltrones destacó que México no necesita "una democracia barata, necesitamos una democracia efectiva".

En entrevista, señaló que más allá de discutir el costo de las elecciones, se debe valorar "cuánto vale una democracia que garantice nuestra convivencia y resuelva nuestros problemas en paz".

Beltrones, propuso impulsar una representación proporcional pura en la Cámara de Diputados y otras cámaras legislativas. Explicó que cada partido debería recibir la representación equivalente al porcentaje de votos obtenidos en las urnas, sin mayorías artificiales que favorezcan a un solo partido.

"Una proporcional pura significaría que quien tuvo 41 por ciento se quede con esa representación, lo mismo para quien tuvo un 10 por ciento y quien tuvo un 8 por ciento. Esto obligaría a tener gobiernos más compartidos, menos divididos y con una paz social garantizada", aseguró.

El legislador indicó que esta medida sería válida sin importar si el número de representantes se reduce de 500 a 400 o incluso 300, siempre que sea justa con los votos emitidos en las elecciones.

EVITAR MAYORÍAS ARTIFICIALES Y RESPETO A LA PLURALIDAD

Beltrones, criticó que actualmente las mayorías artificiales permiten al partido mayoritario modificar la Constitución como si representara el 100 por ciento del electorado, cuando en realidad cuenta con un porcentaje menor de votos.

"México es mucho más poderoso por esa pluralidad y habría que respetarse", puntualizó, destacando que una representación justa fortalecería la convivencia democrática y garantizaría gobiernos más equilibrados.

El senador también se manifestó a favor de prohibir la elección eterna de dirigentes de los partidos, argumentando que la reelección constante convierte a las organizaciones políticas en un negocio personal para ciertos líderes.

Insistió en que el debate sobre la reforma electoral debe realizarse antes de que llegue una iniciativa presidencial, evitando propuestas arbitrarias que retrocedan en materia democrática y rompan la pluralidad y la convivencia social.