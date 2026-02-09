  • 24° C
Nacional / México

Confirman identidad del cuarto minero localizado sin vida; era de Sonora

Autoridades confirmaron la identidad correspondiente a una víctima más tras las labores recientes en el sitio, un paso relevante dentro del proceso

Feb. 09, 2026
Autoridades federales mantienen labores de investigación en la comunidad de El Verde, en Concordia
Autoridades federales mantienen labores de investigación en la comunidad de El Verde, en Concordia

Como José Antonio Jiménez Nevárez fue identificado uno de los cuerpos localizados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, perteneciente al municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa. Con esta confirmación, suman ya cuatro los mineros plenamente identificados de los diez trabajadores reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de enero.

Familiares del trabajador, originario del estado de Sonora, se trasladaron a la ciudad de Mazatlán, donde acudieron ante autoridades de la Fiscalía General de la República para realizar el reconocimiento correspondiente. Posteriormente, la noticia fue dada a conocer por allegados a través de mensajes difundidos en redes sociales.

MINEROS DESAPARECIDOS EN PROYECTO SERRANO

Las víctimas formaban parte de un grupo de trabajadores que laboraban en un proyecto minero operado por una empresa de origen canadiense, ubicado en una zona serrana del estado. De acuerdo con la información disponible, los mineros fueron privados de la libertad mientras realizaban sus actividades, lo que desató un operativo de búsqueda en el que participan corporaciones de seguridad y peritos forenses federales.

Hasta el momento, las personas identificadas son José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos originarios de Zacatecas; José Manuel Castañeda Hernández, nacido en Guerrero; y José Antonio Jiménez Nevárez, de Sonora.

imagen-cuerpo

EXIGEN JUSTICIA Y MAYOR PROTECCIÓN LABORAL

Familiares de las víctimas han reiterado su exigencia de resultados concretos en las investigaciones, así como mejores condiciones de seguridad para quienes se desempeñan en el sector minero, especialmente en regiones consideradas de alto riesgo por su aislamiento y condiciones geográficas.

El caso ha provocado indignación a nivel nacional, no solo por la violencia del hecho, sino porque los trabajadores provenían de distintos estados del país y se encontraban realizando labores productivas al momento de su desaparición.

VERSIONES QUE CIRCULAN EN REDES SOCIALES

En redes sociales, usuarios han señalado que la desaparición de los mineros podría estar relacionada con un presunto cobro de piso dirigido a la empresa para la que trabajaban. Sin embargo, hasta el momento, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, quienes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

La región donde ocurrieron los hechos ha sido señalada previamente por la presencia de grupos delictivos, lo que ha incrementado la preocupación social en torno a la seguridad de los trabajadores en proyectos extractivos.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
