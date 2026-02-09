Sheinbaum aplaude show de Bad Bunny en el Super Bowl por su mensaje de unión en América

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la participación del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, al considerar que su presentación fue un poderoso mensaje de unidad para el continente americano y un ejemplo del valor cultural de la música en español en uno de los escenarios más vistos del mundo.

Durante su conferencia de este lunes 9 de febrero, la mandataria destacó que el artista eligiera interpretar sus canciones en español y que el cierre de su show incluyera una referencia explícita a todos los países de América, incluidos Estados Unidos y Canadá, lo que, dijo, refuerza una visión continental basada en la inclusión.

SHEINBAUM APLAUDE SHOW DE BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL

“Muy interesante que haya cantado en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona a todos los países, incluidos Estados Unidos y Canadá. Hay muchos símbolos, y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor”, expresó Sheinbaum.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, protagonizó un espectáculo de más de 10 minutos cargado de referencias sociales, culturales y políticas, en el que envió un mensaje directo contra el odio y a favor del amor como fuerza transformadora. La frase “lo único más poderoso que el odio es el amor” resonó tanto en el estadio Levi’s de Santa Clara como entre millones de espectadores alrededor del mundo.

UN SHOW CARGADO DE SIMBOLISMO LATINOAMERICANO

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX destacó por su narrativa visual. El escenario estuvo rodeado de campos de caña y bananos, elementos que evocan la historia económica y social de Puerto Rico, además de resaltar la relación entre la naturaleza y el trabajo de su gente.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la interpretación de El Apagón, cuando Bad Bunny se subió a un poste de luz, en alusión a la crisis energética que vive la isla desde el huracán María en 2017 y los constantes cortes de electricidad que afectan a la población.

Tampoco faltó la icónica “casita” de cemento, símbolo recurrente en sus conciertos, desde donde el cantante se presentó ante el público con un mensaje de autoestima y resistencia: “Si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí y tú también deberías creer en ti”.

La actuación incluyó escenas como una boda simbólica entre una persona migrante y un ciudadano estadounidense, una representación de la diversidad cultural en Estados Unidos, así como la aparición del sapo concho, anfibio endémico de Puerto Rico en peligro de extinción, utilizado por el artista como emblema de identidad y conservación.

INVITADOS SORPRESA Y CIERRE CONTINENTAL

La presentación sorprendió al público con la aparición de figuras como Lady Gaga, quien interpretó Die With a Smile con una orquesta tropical, y Ricky Martin, que se sumó para cantar Lo que le pasó a Hawai, en un acto de reivindicación social.

En el cierre del espectáculo, Bad Bunny pronunció sus únicas palabras en inglés: “God bless America”, para después nombrar a los países del continente mientras sobre el escenario aparecían las banderas de América Latina, sellando así su mensaje de unión continental.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum también hizo referencia al impacto cultural y económico del evento, destacando incluso la presencia y consumo de productos mexicanos, como el aguacate, durante el partido.