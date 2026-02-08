Así se vivió el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Super Bowl LX 2026, celebrado este domingo 8 de febrero en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, quedó marcado por un hecho histórico: Bad Bunny protagonizó el espectáculo de medio tiempo, convirtiéndose en el primer artista latino en encabezar en solitario el show más visto del mundo.

Durante 13 minutos, Benito Antonio Martínez Ocasio transformó el estadio en una auténtica fiesta latina, combinando música, mensaje social, invitados sorpresa y una puesta en escena cargada de simbolismo cultural. El show fue transmitido a millones de espectadores a nivel global y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

UN MENSAJE DE INCLUSIÓN QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO

Desde los primeros segundos, el mensaje de Bad Bunny fue claro: amor, diversidad e inclusión como respuesta al odio. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el cantante desfiló con banderas de distintos países del continente americano, reforzando la idea de unidad latinoamericana en uno de los escenarios más influyentes del planeta.

Cuando pronunció la frase "God Bless...", el gesto no dejó fuera a ninguna nación, consolidando uno de los discursos más políticos y simbólicos que se han visto en un medio tiempo del Super Bowl.

INVITADOS SORPRESA QUE ELEVARON EL ESPECTÁCULO

Aunque Bad Bunny mantuvo el misterio hasta el último momento, el show sorprendió con colaboraciones de alto impacto:

Lady Gaga fue la primera invitada en subir al escenario, desatando la euforia del público.

Ricky Martin protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, no solo por compartir raíces puertorriqueñas con Benito, sino por su historia conjunta como activistas sociales en Puerto Rico.

La aparición de Ricky Martin fue interpretada por muchos como un guiño político y cultural, especialmente al interpretar una de las canciones más representativas del último álbum de Bad Bunny.

EL SETLIST COMPLETO DEL MEDIO TIEMPO DE BAD BUNNY

El artista recorrió distintas etapas de su carrera con un repertorio diseñado para no bajar la energía en ningún momento. Estas fueron las canciones interpretadas durante el show:

Tití Me Preguntó

Me Porto Bonito

Yo Perreo Sola

Mía / Mónaco

Safaera

I Like It

El Apagón

La Mudanza

Nuevayol

Baile Inolvidable

DTMF

El setlist combinó éxitos globales con temas cargados de identidad y crítica social, manteniendo al público de pie de inicio a fin.

LA "CASITA" Y LAS CELEBRIDADES EN ESCENA

Otro de los elementos visuales más comentados fue la "casita" de Bad Bunny, una escenografía que sirvió como punto central del espectáculo. Desde ahí aparecieron celebridades como:

Jessica Alba

Karol G

Young Miko

Cardi B

Pedro Pascal

La presencia de estas figuras reforzó el carácter multicultural y generacional del show.

UNA REPRESENTACIÓN LATINA EN EL MEDIO TIEMPO

La presentación de Bad Bunny no solo destacó por su producción y música, sino por su carga cultural y política, algo poco común en este tipo de espectáculos. Con una mezcla de reguetón, pop, mensajes sociales e invitados icónicos, el medio tiempo del Super Bowl 2026 se perfila como uno de los más memorables de la historia reciente.

Mientras en el emparrillado los New England Patriots y los Seattle Seahawks disputaban el título, fuera de él Bad Bunny ya había ganado su propio campeonato: el de representar a Latinoamérica ante el mundo.