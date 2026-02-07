  • 24° C
Farándula

Feb. 07, 2026
¿Bad Bunny regresa a México? Estas son las pistas que alimentan los rumores

El nombre de Bad Bunny volvió a dominar las tendencias en redes sociales durante las últimas semanas, no solo por su reciente participación en el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl, sino también por los crecientes rumores sobre un posible regreso a México con conciertos programados para 2026.

Entre las ciudades que más expectativa han generado se encuentra Monterrey, una de las plazas más importantes para artistas internacionales.

¿BAD BUNNY REGRESA A MÉXICO?

La especulación comenzó a tomar fuerza luego de que la mascota oficial del Club de Futbol Monterrey, Monty, publicara en Instagram una historia que mostraba una silla dentro del estadio, acompañada por música del cantante puertorriqueño.

Aunque la imagen no confirma de manera oficial una presentación, fue suficiente para desatar una ola de comentarios y teorías entre los fanáticos regiomontanos, quienes rápidamente interpretaron la publicación como una posible pista.

imagen-cuerpo

Monterrey ha sido históricamente una ciudad clave en las giras de artistas de talla internacional, por lo que no resulta extraño que su nombre aparezca entre las posibles sedes de futuros conciertos. Tras el éxito que Bad Bunny tuvo en México en 2025, con ocho presentaciones que agotaron localidades, comenzó a circular la versión de que el intérprete de "Tití me preguntó" podría regresar al país, esta vez no solo a la Ciudad de México, sino también a otras ciudades como la capital de Nuevo León.

Además, el cantante puertorriqueño ha publicado diversos mensajes en X antes Twitter, en los que muchos aseguran que son pistas para próximos conciertos para el territorio mexicano.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial. Ni Bad Bunny ni su equipo han anunciado fechas, sedes o preventas para Monterrey o cualquier otra ciudad mexicana en 2026. Toda la información que circula actualmente en redes sociales y páginas de fans se mantiene en el terreno de la especulación.

Bad Bunny continúa siendo uno de los artistas latinos más influyentes a nivel mundial, por lo que cualquier indicio sobre una nueva gira genera gran expectativa. Mientras tanto, los fans en Monterrey y en el resto del país deberán mantenerse atentos para saber si los rumores finalmente se convierten en realidad y si el "Conejo Malo" vuelve a pisar suelo mexicano en 2026.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

