¿Habrá invitados en medio tiempo del Super Bowl? Estos son los posibles artistas que podrían acompañar a Bad Bunny

A un día de que se celebre uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más importantes del año, la atención no solo está puesta en el duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sino también en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, que este 2026 estará encabezado por Bad Bunny.

La elección del cantante puertorriqueño generó opiniones divididas desde que fue anunciada por la NFL; sin embargo, conforme se acerca la fecha, la expectativa ha ido en aumento, especialmente por los posibles artistas invitados que podrían acompañarlo sobre el escenario.

BAD BUNNY, LISTO PARA UNO DE LOS ESCENARIOS MÁS GRANDES DEL MUNDO

El próximo 8 de febrero, Benito Antonio Martínez Ocasio se presentará en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers, en lo que promete ser una de las actuaciones más importantes de su carrera.

Aunque la NFL y el equipo del artista han mantenido total hermetismo sobre los invitados oficiales, en redes sociales y medios especializados han comenzado a circular nombres de talla internacional como Shakira, Arcángel, J Balvin, Karol G y Grupo Frontera, entre otros.

POSIBLES INVITADOS QUE PODRÍAN ACOMPAÑARLO

SHAKIRA

Uno de los rumores que más fuerza ha cobrado es el posible regreso de Shakira al escenario del Super Bowl. Tras el éxito mundial de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, la barranquillera vuelve a ser tema de conversación, especialmente porque ya compartió este escenario en 2020 junto a Jennifer Lopez, con Bad Bunny como invitado especial.

Además, en septiembre del año pasado, luego de que se confirmara al intérprete de Tití Me Preguntó como protagonista del medio tiempo, la colombiana celebró públicamente la noticia. "¡Bienvenido de vuelta al escenario del Super Bowl! ¡Aquí va mi gente latina!", escribió Shakira al compartir el anuncio oficial de la NFL.

J BALVIN, KAROL G Y MÁS ESTRELLAS COLOMBIANAS

Otros nombres que han sido mencionados con insistencia son los de J Balvin y Karol G. El cantante de Mi Gente confirmó recientemente que estará presente en el Levi´s Stadium para apoyar a su amigo, aunque evitó confirmar si participará en el espectáculo. "Quiero que se haga cargo de todo el Super Bowl y le muestre al mundo de qué estamos hechos", declaró a TMZ.

En el caso de Karol G, los rumores surgieron luego de su aparición como invitada especial en uno de los conciertos de Bad Bunny en Medellín, lo que dejó abierta la posibilidad de una nueva colaboración frente a millones de espectadores.

PUERTORRIQUEÑOS

El orgullo boricua también podría hacerse presente con figuras clave del reguetón. Daddy Yankee ha sido uno de los nombres más mencionados, así como Arcángel, Residente y el dúo Jowell & Randy, todos con una estrecha relación artística y cultural con Bad Bunny y con Puerto Rico.

Presencia mexicana y regional en el Super Bowl

Desde México, uno de los rumores más celebrados es el de Grupo Frontera, gracias al enorme impacto de Un x100to, colaboración que dominó las listas de popularidad en 2023. A ellos se suman nombres como Peso Pluma y Natanael Cano, representantes de la nueva generación del regional mexicano, así como Julieta Venegas, quien ya compartió escenario con Bad Bunny durante uno de sus conciertos en la Ciudad de México.

Mientras el reloj avanza y el Super Bowl LX está a punto de comenzar, la incógnita sobre los invitados del show de medio tiempo mantiene en vilo a millones de fans.