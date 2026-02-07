¿Quién es Rodrigo Prieto, el cineasta mexicano detrás de la filmación del video de Opalite de Taylor Swift?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El estreno del video de Opalite, el más reciente proyecto visual de Taylor Swift, generó una ola de entusiasmo entre los seguidores de la cantante, además de convertirse en video con más reproducciones en la historia de la Spotify.

El clip no solo destaca por su cuidada estética noventera, sino también por la enorme cantidad de referencias pensadas específicamente para los swifties, así como por la presencia de figuras reconocidas del mundo del entretenimiento que elevan la propuesta narrativa y visual.

Lanzado de manera exclusiva en Spotify y Apple Music, Opalite también llamó la atención por contar con talento mexicano en su realización, pues el responsable de la fotografía es Rodrigo Prieto, uno de los cineastas más reconocidos a nivel internacional, quien ya había colaborado previamente con la cantante.

¿QUIÉN ES RODRIGO PRIETO?

Rodrigo Prieto es uno de los directores de fotografía más influyentes del cine contemporáneo. Su trabajo ha sido clave en películas como Brokeback Mountain, Silence, El irlandés y Killers of the Flower Moon, producciones que le han valido múltiples nominaciones al Oscar y el reconocimiento de la industria.

También estuvo detrás de la fotografía de Barbie, demostrando su versatilidad para moverse entre proyectos de autor y grandes producciones comerciales.

Más recientemente, Prieto debutó como director con su propio largometraje, Pedro Páramo, consolidando una trayectoria que sigue creciendo y que ahora suma un nuevo capítulo en el universo visual de Taylor Swift.

Tras la publicación del proyecto, Prieto compartió en redes sociales su entusiasmo por el resultado final, escribiendo: "Muy agradecido por este increíble y mega divertido proyecto", una declaración que refleja tanto la cercanía creativa como la libertad estética que caracterizan este tipo de colaboraciones.

EL ORIGEN DE OPALITE, EXPLICADO POR TAYLOR SWIFT

El lanzamiento del videoclip de Opalite marca un nuevo capítulo en la promoción del álbum The Life of a Showgirl. Se trata del segundo video oficial del disco, después de The Fate of Ophelia, y profundiza en un universo visual cargado de nostalgia, humor y referencias a la cultura pop de los años noventa.

El clip mezcla escenarios caricaturescos inspirados en gimnasios televisados, centros comerciales y comerciales ficticios, todo atravesado por un tono lúdico que ha sido ampliamente comentado por los fans.

Según explicó la propia Taylor Swift, la idea del video surgió a partir de su participación en The Graham Norton Show en octubre de 2025, donde compartió el set con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith y Lewis Capaldi.

Durante la transmisión, una broma de Domhnall Gleeson sobre querer aparecer en un videoclip de la cantante detonó la chispa creativa.

"Cuando estábamos todos hablando durante la transmisión, Domhnall hizo una broma ligera sobre querer estar en uno de mis videos musicales. ¡Es irlandés! ¡Estaba bromeando! Excepto que en ese momento, durante la entrevista, me golpeó instantáneamente una idea", escribió Swift en Instagram.

La artista añadió que le parecía una "locura" reunirlos a todos en una producción ambientada en los años 90, reto que, para su deleite, todos aceptaron.