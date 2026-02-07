Super Bowl 2026: ¿A qué hora es el show de medio tiempo donde actuará Bad Bunny?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El evento deportivo más importante del año está listo para paralizar al mundo este domingo 8 de febrero. El Super Bowl 2026 se disputará en el Levi´s Stadium, donde Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán por el trofeo Vince Lombardi en una edición cargada de historia, espectáculo y altas expectativas.

Como es tradición, el Super Bowl no solo destaca por lo que ocurre dentro del emparrillado, sino también por su impecable producción, el show previo, la ceremonia del himno nacional y, por supuesto, el esperado show de medio tiempo, que este año estará encabezado por Bad Bunny, reciente ganador del Grammy a Mejor Álbum del Año.

¿A QUÉ HORA ES EL KICKOFF DEL SUPER BOWL 2026?

La patada inicial del encuentro entre Seahawks y Patriots está programada para:

17:30 horas ( 16:30 horas en Sonora)

( en Sonora) 18:30 horas (Tiempo del Este, Estados Unidos)

En México, la transmisión podrá seguirse a través de ESPN y Disney+, mientras que en Estados Unidos estará disponible por NBC.

¿A QUÉ HORA SERÁ EL SHOW PREVIO DE GREEN DAY?

Antes del protocolo inaugural, la banda Green Day ofrecerá un espectáculo especial como parte del show previo, el cual iniciará a:

17:00 horas (CDMX)

(CDMX) 16:00 horas en Sonora

en Sonora 20:00 horas (E.T.)

¿QUIÉN CANTARÁ EL HIMNO NACIONAL EN EL SUPER BOWL 2026?

La ceremonia contará con varias interpretaciones musicales:

Charlie Puth interpretará "The Star-Spangled Banner".

interpretará "The Star-Spangled Banner". Brandi Carlile cantará "America the Beautiful".

cantará "America the Beautiful". Coco Jones estará a cargo de "Lift Every Voice and Sing".

¿A QUÉ HORA INICIA EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DE BAD BUNNY?

El espectáculo de Bad Bunny se llevará a cabo durante la pausa entre el segundo y tercer cuarto del partido. Aunque el horario exacto depende de la duración del juego, se estima que comience entre:

19:00 y 19:30 horas en el centro de México (18:00 y 18:30 horas en Sonora) y 20:00 y 20:30 horas (E.T.)

El artista puertorriqueño hará historia al convertirse en el primer cantante masculino, solista y de habla hispana en encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl. Su única aparición previa fue en 2020 como invitado durante el espectáculo de Shakira y Jennifer Lopez.

POSIBLE SETLIST DE BAD BUNNY

De acuerdo con tendencias y proyecciones, el show podría incluir temas recientes de su álbum DtMF como "Baile Inolvidable" y "NuevaYol", además de éxitos consolidados como "Callaíta", "Safaera", "Titi me preguntó", "Yonaguni" y "Ojitos Lindos".

UNIFORMES Y DATOS CLAVE DEL SUPER BOWL 2026

Este será el primer Super Bowl en el que ambos equipos utilicen uniformes de un solo color: Seahawks completamente de azul y Patriots de blanco. Además:

Drake Maye podría convertirse en el quarterback más joven en ganar un Super Bowl con 23 años y 5 meses. El duelo es una reedición del Super Bowl XLIX, donde Patriots se impusieron a Seahawks. Bad Bunny buscará romper el récord del show de medio tiempo más visto, actualmente en manos de Kendrick Lamar (2025) con más de 133.5 millones de espectadores.

El Super Bowl 2026 promete ser una noche histórica tanto en lo deportivo como en lo cultural.