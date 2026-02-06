México Verde se instala en la final tras vencer a República Dominicana 9-4

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

México Verde continúa con paso firme en el certamen y aseguró su lugar en la gran final luego de vencer por marcador de 9-4 a República Dominicana, en un duelo donde la ofensiva volvió a ser el factor determinante. Por segundo día consecutivo, los Tomateros de Culiacán, representantes del conjunto mexicano, superaron a los Tigres del Licey, confirmando su dominio en la fase semifinal.

El ataque tricolor fue constante a lo largo del encuentro y encontró recompensa temprana en la pizarra. La figura del juego fue nuevamente Estevan Florial, quien volvió a castigar al pitcheo dominicano al conectar un cuadrangular de tres carreras, batazo que marcó el rumbo del compromiso y encendió a la banca mexicana.

A la ofensiva también destacó Luis Verdugo, quien respondió en momentos clave al producir tres carreras, ampliando la ventaja y dando tranquilidad al cuerpo técnico de México Verde. La combinación de poder y bateo oportuno permitió que la novena mexicana mantuviera el control del encuentro durante las nueve entradas.

Por parte de la escuadra dominicana, Gustavo Núñez fue el elemento más destacado con el madero al impulsar dos carreras, aunque su esfuerzo no fue suficiente para revertir el dominio impuesto por los mexicanos.

Con este resultado, México Verde confirma su pase a la gran final del torneo y ahora espera rival, el cual saldrá del duelo entre México Rojo y Puerto Rico, en un choque que promete alta intensidad y emociones de principio a fin.