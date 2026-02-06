  • 24° C
Deportes

Estevan Florial destaca con cuadrangular por segundo día consecutivo

Feb. 06, 2026
México Verde se instala en la final tras vencer a República Dominicana 9-4

México Verde continúa con paso firme en el certamen y aseguró su lugar en la gran final luego de vencer por marcador de 9-4 a República Dominicana, en un duelo donde la ofensiva volvió a ser el factor determinante. Por segundo día consecutivo, los Tomateros de Culiacán, representantes del conjunto mexicano, superaron a los Tigres del Licey, confirmando su dominio en la fase semifinal.

El ataque tricolor fue constante a lo largo del encuentro y encontró recompensa temprana en la pizarra. La figura del juego fue nuevamente Estevan Florial, quien volvió a castigar al pitcheo dominicano al conectar un cuadrangular de tres carreras, batazo que marcó el rumbo del compromiso y encendió a la banca mexicana.

A la ofensiva también destacó Luis Verdugo, quien respondió en momentos clave al producir tres carreras, ampliando la ventaja y dando tranquilidad al cuerpo técnico de México Verde. La combinación de poder y bateo oportuno permitió que la novena mexicana mantuviera el control del encuentro durante las nueve entradas.

Por parte de la escuadra dominicana, Gustavo Núñez fue el elemento más destacado con el madero al impulsar dos carreras, aunque su esfuerzo no fue suficiente para revertir el dominio impuesto por los mexicanos.

Con este resultado, México Verde confirma su pase a la gran final del torneo y ahora espera rival, el cual saldrá del duelo entre México Rojo y Puerto Rico, en un choque que promete alta intensidad y emociones de principio a fin.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

