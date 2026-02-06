¿Cómo ver a Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026? Calendario y dónde ver en México

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Donovan Carrillo volverá a hacer historia para México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. El patinador artístico jalisciense disputará su segunda justa olímpica con la misión de consolidar su legado y reafirmar la presencia mexicana en competencias invernales de alto nivel, un terreno donde el país ha tenido participación limitada, pero cada vez más significativa.

La participación de Carrillo no solo representa una nueva oportunidad deportiva, sino también un símbolo de perseverancia y crecimiento del patinaje artístico nacional. En esta edición olímpica, el atleta mexicano será una de las figuras más visibles de la delegación tricolor, luego de haber captado la atención internacional en Beijing 2022, donde logró un desempeño histórico.

DONOVAN CARRILLO LIDERARÁ A MÉXICO EN LA INAUGURACIÓN

Como reconocimiento a su trayectoria y relevancia deportiva, Donovan Carrillo será el encargado de liderar a la delegación mexicana durante la Ceremonia de Apertura de Milano-Cortina 2026, programada para el 6 de febrero. El patinador portará la bandera nacional en un evento que marcará oficialmente el inicio de la justa invernal.

Carrillo competirá en la modalidad de patinaje artístico individual masculino, disciplina en la que se ha convertido en referente para México, gracias a sus presentaciones técnicas y artísticas que han destacado en escenarios internacionales.

El camino a Milán-Cortina no ha sido sencillo. Donovan Carrillo fue uno de los 449 atletas de 90 Comités Olímpicos Nacionales que recibieron respaldo del programa de Solidaridad Olímpica, apoyo fundamental para cubrir gastos de entrenamiento, equipamiento especializado y viajes a competencias internacionales, elementos indispensables para mantenerse en el alto rendimiento.

¿CÓMO VER A DONOVAN CARRILLO EN MILÁN-CORTINA 2026?

Los aficionados mexicanos podrán seguir de cerca la participación del patinador en dos fechas clave dentro del calendario olímpico:

Martes 10 de febrero: Programa corto de patinaje individual masculino

de patinaje individual masculino Viernes 13 de febrero: Programa libre (en caso de clasificar)

Ambas pruebas serán determinantes para definir su posición final en la competencia.

Para quienes deseen seguirlo en vivo desde México, estos son los horarios oficiales (CDMX):

Martes 10 de febrero, 11:30 horas: Programa corto

Viernes 13 de febrero, 12:00 horas: Programa libre

¿DÓNDE SEGUIR A DONOVAN CARRILLO EN MILANO-CORTINA 2026?

Los seguidores podrán mantenerse informados a través de las plataformas oficiales de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde se publicarán resultados, noticias y momentos destacados del patinador mexicano. Además, existe la opción de registrarse de manera gratuita para recibir alertas sobre competencias, atletas y eventos relevantes, incluida la ceremonia de apertura.

Los días de competencia de Donovan Carrillo serán clave para que el patinador continúe escribiendo su historia y represente a México con excelencia en Milano-Cortina 2026, en una disciplina donde su nombre ya es sinónimo de orgullo nacional.