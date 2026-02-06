Inauguración Juegos Olímpicos 2026: ¿A qué hora y dónde ver en vivo?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se realizará el viernes 6 de febrero de 2026 en el Estadio San Siro de Milán, Italia, marcando el inicio de la competencia internacional que se extenderá hasta el 22 de febrero. La ceremonia incluirá el tradicional desfile de naciones y el encendido del pebetero olímpico, con actividades culturales y artísticas preparadas para el público global.

La inauguración está programada para arrancar a las 20:00 horas en Italia, lo que corresponde a aproximadamente la 13:00 horas en el centro de México.

DÓNDE VER LA CEREMONIA EN VIVO DESDE MÉXICO

Los espectadores en México tienen varias opciones para seguir en vivo la ceremonia de apertura y eventos olímpicos durante toda la competencia, tanto en señal tradicional como en streaming.

Televisión abierta y señal tradicional, la ceremonia será transmitida por Canal 9 de TelevisaUnivision, disponible en señal abierta para la mayoría del país.

Plataformas de streaming disponibles en México

ViX (TelevisaUnivision) : ofrecerá transmisión en vivo de la inauguración y otras competencias olímpicas sin costo adicional para usuarios con cuenta.

: ofrecerá transmisión en vivo de la y otras competencias olímpicas sin costo adicional para usuarios con cuenta. Claro Sports / Claro Video / Claro TV+ : transmitirá la apertura y varias competencias en sus servicios digitales, incluyendo cobertura en vivo, repeticiones y contenido bajo demanda.

: transmitirá la apertura y varias competencias en sus servicios digitales, incluyendo cobertura en vivo, repeticiones y contenido bajo demanda. Canal oficial de Claro Sports en YouTube : ofrecerá transmisión gratuita de la ceremonia a través de su canal, accesible desde cualquier dispositivo con internet.

: ofrecerá transmisión gratuita de la ceremonia a través de su canal, accesible desde cualquier dispositivo con internet. HBO Max: a partir del 4 de febrero de 2026, los suscriptores con cualquier plan base de HBO Max podrán ver eventos selectos de los Juegos Olímpicos de Invierno, incluyendo deportes en vivo como patinaje artístico, esquí de fondo y curling, en dispositivos compatibles con la plataforma.

OTRAS OPCIONES DE STREAMING INTERNACIONALES

Además de las opciones anteriores, hay otras plataformas útiles si planeas ver los Juegos desde fuera de México o con cuentas internacionales:

Peacock ( NBCUniversal ): disponible en Estados Unidos, transmite la ceremonia de apertura en vivo y repetida en horario estelar, así como cobertura completa de las competencias durante los Juegos.

( ): disponible en Estados Unidos, transmite la en vivo y repetida en horario estelar, así como cobertura completa de las competencias durante los Juegos. NBCOlympics.com y aplicaciones NBC permiten ver la inauguración y eventos en dispositivos móviles o conectados.

y eventos en dispositivos móviles o conectados. En Europa, servicios como Eurosport y, donde estén disponibles, HBO Max y discovery+ ofrecerán cobertura en vivo de los Juegos.

Los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México están bajo acuerdos que permiten amplias transmisiones gratuitas y de paga, garantizando acceso a eventos importantes, repeticiones y resúmenes de las disciplinas durante toda la competencia.

El evento no solo es un espectáculo deportivo, sino también cultural: con presentaciones artísticas, altavoces culturales invitados y el icónico desfile de atletas de casi un centenar de países, la inauguración promete ser un espectáculo de alcance global.