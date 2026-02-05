¿Cuándo compite México? Agenda completa de los mexicanos en los Olímpicos de Invierno 2026

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
¿Fue útil este resumen?
Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.
Desarrollado por SACS IA
México está a punto de regresar a la escena olímpica invernal con una delegación de cinco atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. La competencia reunirá a deportistas de todo el mundo y marcará la undécima participación mexicana en esta justa.
México competirá en patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo, con una combinación de experiencia, juventud e historias que ya han hecho historia.
¿QUIÉNES SON LOS MEXICANOS QUE VAN A MILANO CORTINA?
- Donovan Carrillo – patinaje artístico. Es el atleta mexicano más reconocido en los Juegos Olímpicos de Invierno. Con 26 años, participará por segunda ocasión en esta justa, luego de finalizar en el lugar 22 en Beijing 2022.
- Sarah Schleper – esquí alpino. Hará historia al competir en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, convirtiéndose en la esquiadora femenina con más participaciones olímpicas a nivel mundial. Originaria de Estados Unidos y tras obtener la nacionalidad mexicana, regresó al alto rendimiento representando a México.
- Lasse Gaxiola – esquí alpino. Con apenas 18 años, vivirá sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno. Es hijo de Sarah Schleper, por lo que ambos harán historia al convertirse en el primer dúo madre-hijo en competir en la misma edición olímpica invernal.
- Regina Martínez – esquí de fondo. Combina su profesión como médica de urgencias con el deporte de alto rendimiento. A los 33 años, se convertirá en la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.
- Allan Corona – esquí de fondo. Participará por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Con 35 años, inició su trayectoria deportiva en el triatlón, disciplina que le brindó una sólida resistencia física.
¿CUÁNDO COMPITEN LOS MEXICANOS EN MILANO CORTINA 2026?
La actividad de la delegación mexicana comenzará el 6 de febrero y concluirá el 18 de febrero. Las fechas y horarios corresponden a tiempo de Ciudad de México.
Viernes 6 de febrero: 13:00 – Ceremonia de apertura de Milano Cortina (Carrillo y Schleper serán abanderados)
Martes 10 de febrero: 11:30 – Patinaje individual masculino – programa corto (Donovan Carrillo)
Jueves 12 de febrero: 06:00 – Esquí de fondo – 10 km estilo libre con salida a intervalos femenino (Regina Martínez)
Viernes 13 de febrero: 04:45 – Esquí de fondo – 10 km estilo libre con salida por intervalos masculino (Allan Corona), 12:00 – Patinaje individual masculino – programa libre (Donovan Carrillo)
Sábado 14 de febrero: 03:00 – Esquí alpino – Eslalon gigante masculino – Carrera 1 (Lasse Gaxiola), 06:30 – Esquí alpino – Eslalon gigante masculino – Carrera 2 (Lasse Gaxiola)
Domingo 15 de febrero: 03:00 – Esquí alpino – Eslalon gigante femenino – Carrera 1 (Sarah Schleper), 06:30 – Esquí alpino – Eslalon gigante femenino – Carrera 2 (Sarah Schleper)
Lunes 16 de febrero: 03:00 – Esquí alpino – Eslalon masculino – Carrera 1 (Lasse Gaxiola), 06:30 – Esquí alpino – Eslalon masculino – Carrera 2 (Lasse Gaxiola)
Miércoles 18 de febrero: 03:00 – Esquí alpino – Eslalon femenino – Carrera 1 (Sarah Schleper), 06:30 – Esquí alpino – Eslalon femenino – Carrera 2 (Sarah Schleper)
DÓNDE VER LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO MILANO CORTINA 2026 EN MÉXICO
Claro Sports contará con una cobertura completa del evento, con transmisiones en vivo, repeticiones y contenidos especiales a través de sus plataformas digitales.
Televisa Univisión también tendrá derechos de transmisión, con emisiones de momentos destacados en Canal 9, de 14:00 a 17:00 horas, además de contenido disponible en la plataforma ViX.