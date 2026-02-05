Consulado de México en San Francisco emite advertencias a mexicanos que viajan por el Super Bowl LX

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

De cara al Super Bowl LX del próximo domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, el Consulado de México en San Francisco emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las personas mexicanas que planean asistir al evento deportivo, ante versiones sobre posibles redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de un comunicado, la representación diplomática llamó a las y los connacionales a viajar de manera responsable, actuar con respeto en todo momento y evitar cualquier conducta que pueda derivar en problemas legales.

La dependencia subrayó que cometer un delito en territorio estadounidense puede ser causa de deportación, por lo que pidió no caer en provocaciones y mantener un comportamiento adecuado durante los eventos relacionados con el Super Bowl 2026.

RECOMENDACIONES ANTE POSIBLES REDADAS DURANTE EL SUPER BOWL 2026

El consulado recordó que, en caso de detención por autoridades estadounidenses, las personas mexicanas tienen derecho a solicitar que se notifique de inmediato al consulado de México y a pedir hablar con un representante consular para recibir orientación.

Incluso compartió una frase clave que puede utilizarse en ese escenario:

"I am Mexican citizen and I want to talk to my consulate" ("Soy ciudadano mexicano y quiero hablar con mi consulado").

En cuanto a las versiones sobre operativos migratorios, Cathy Lanier, directora de seguridad de la NFL, aseguró que no se tienen previstas operaciones del ICE durante el Super Bowl LX ni en eventos relacionados con el encuentro.

No obstante, las autoridades consulares insistieron en mantener medidas preventivas básicas. Entre las recomendaciones destacan:

Mantener contacto constante con familiares

Compartir la ubicación en tiempo real

Atender las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier emergencia

Evitar conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, especialmente considerando el alto consumo que suele registrarse durante este tipo de eventos masivos.

Para cualquier eventualidad, el Consulado de México en San Francisco puso a disposición el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), disponible las 24 horas en el número 520 623 7874.

Asimismo, recordó que la oficina consular brinda apoyo en casos de extravío de pasaporte, arresto, hospitalización o si se es víctima de algún delito o abuso. La dependencia reiteró su llamado a disfrutar del evento deportivo con responsabilidad y apego a la ley, priorizando en todo momento la seguridad personal.