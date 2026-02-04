¿Quién es Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar al entonces candidato presidencial y hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua por un tribunal federal.

Routh fue hallado culpable de múltiples cargos relacionados con el atentado ocurrido en septiembre de 2024 en un campo de golf de Florida.

SENTENCIA DE RYAN ROUTH

La sentencia fue dictada por la jueza federal de distrito Aileen Cannon en una sala del tribunal de Fort Pierce, la misma que meses atrás fue escenario de caos cuando Routh intentó apuñalarse poco después de que el jurado lo declarara culpable de todos los cargos en su contra.

La fiscalía había solicitado cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, argumentando que el acusado no mostró arrepentimiento alguno ni ofreció disculpas por las vidas que puso en riesgo.

Además de la cadena perpetua, Routh recibió una sentencia adicional de siete años consecutivos por uno de los cargos relacionados con armas de fuego.

En total, fue condenado por intentar asesinar a un candidato presidencial, usar un arma de fuego en apoyo de un crimen violento, agredir a un agente federal, poseer un arma siendo delincuente convicto y utilizar un arma con el número de serie alterado.

De acuerdo con los fiscales, Routh pasó varias semanas planeando el ataque antes de apuntar con un fusil desde entre los arbustos mientras Trump jugaba golf el 15 de septiembre de 2024 en su club de West Palm Beach.

Durante el juicio, un agente del Servicio Secreto testificó que detectó al sospechoso antes de que Trump estuviera a la vista. Al notar que Routh apuntó su arma, el agente abrió fuego, obligándolo a soltar el fusil y huir sin efectuar disparos.

La defensa solicitó una sentencia menor, entre 20 y 27 años, argumentando que Routh está a punto de cumplir 60 años y que una condena menor permitiría que eventualmente recuperara la libertad.

Sin embargo, la jueza coincidió con la fiscalía en que el acusado representa un peligro permanente y no ha aceptado responsabilidad por sus actos.

¿QUIÉN ES RYAN ROUTH?

Según medios estadounidenses, Routh era contratista de techos originario de Carolina del Norte y contaba con antecedentes penales previos.

En años recientes residió en Hawái y se mostró públicamente como un firme defensor de Ucrania, incluso concediendo entrevistas a The New York Times y Newsweek Romania, donde explicó sus motivaciones para apoyar la causa ucraniana en la guerra contra Rusia.

Durante la audiencia, su abogado lo describió como una "persona excepcional" por su activismo internacional, mientras que la fiscalía sostuvo que su historial demuestra un desprecio casi total por la ley. La hermana del acusado estuvo presente en la sesión y, según la defensa, "tomó muy bien" la sentencia.

Con este fallo, el caso de Ryan Routh se convierte en uno de los episodios más graves de violencia política en la historia reciente de Estados Unidos.