Embajada de EU cambia el proceso de entrega de visas en México: Así será ahora

La Embajada de Estados Unidos en México anunció este 3 de febrero de 2026 un ajuste relevante en el proceso de entrega de visas de No Inmigrante (NIV), como las de turismo y negocios, con el objetivo de agilizar los tiempos y dar mayor certeza a los solicitantes.

El nuevo esquema introduce plazos más cortos y, sobre todo, una regla clave: la modalidad de entrega deberá revisarse y confirmarse el mismo día en que la visa sea aprobada, sin posibilidad de cambios posteriores.

EMBAJADA DE EU CAMBIA EL PROCESO DE ENTREGA DE VISAS EN MÉXICO

A través de una publicación en redes sociales, la representación diplomática detalló que las modificaciones aplican tanto para la visa en tarjeta como para la visa estampada en el pasaporte, conforme a los lineamientos oficiales vigentes. La Embajada subrayó que el cumplimiento de este paso es obligatorio desde el momento de la aprobación del trámite consular.

El ajuste central radica en la confirmación de la opción de entrega. Una vez que la autoridad consular aprueba la visa, el solicitante deberá revisar y seleccionar su modalidad bajo el nuevo esquema. Esta elección queda fija y no podrá modificarse posteriormente, por lo que la Embajada recomendó prestar especial atención al momento de realizarla.

Si tu visa es aprobada, debes revisar y confirmar tu opción de entrega de acuerdo con el nuevo esquema.



? Tiempos estimados de entrega

• Visa en tarjeta: 3 a 4 semanas

• Visa estampada en pasaporte: 5 a 7 días hábiles

Opciones de entrega con costo adicional

ASÍ SERÁ AHORA LOS NUEVOS TIEMPOS ESTIMADOS DE ENTREGA

De acuerdo con la información oficial, los plazos de entrega quedan establecidos de la siguiente manera, contados a partir de la aprobación de la visa:

Visa en tarjeta: entre 3 y 4 semanas.

Visa estampada en pasaporte: entre 5 y 7 días hábiles.

Estos tiempos buscan reducir la incertidumbre que enfrentaban los solicitantes respecto a la recepción de sus documentos.

OPCIONES DE ENTREGA DISPONIBLES Y COSTOS

La Embajada de Estados Unidos precisó que existen modalidades de entrega con costo adicional, las cuales también deben seleccionarse el mismo día de la aprobación:

Recolección en sucursal DHL.

Entrega a domicilio.

Una vez elegida cualquiera de estas opciones, no será posible realizar cambios posteriores.

Además, se encuentra el esquema sin costo, que se mantiene como opción predeterminada, es la recolección en el Centro de Atención al Solicitante (CAS). En este caso, el proceso funciona de la siguiente manera:

El solicitante recibirá un correo electrónico cuando su visa esté disponible en el CAS.

Posteriormente, deberá agendar una cita para recoger el documento.

La autoridad consular reiteró que estos ajustes buscan hacer más eficiente el proceso, reducir los tiempos de espera y ofrecer mayor claridad a los solicitantes sobre la entrega de sus visas.