  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Embajada de EU cambia el proceso de entrega de visas en México: Así será ahora

A través de redes sociales, la representación diplomática detalló que las modificaciones aplican tanto para la visa en tarjeta como visa estampada

Feb. 04, 2026
Embajada de EU cambia el proceso de entrega de visas en México: Así será ahora

La Embajada de Estados Unidos en México anunció este 3 de febrero de 2026 un ajuste relevante en el proceso de entrega de visas de No Inmigrante (NIV), como las de turismo y negocios, con el objetivo de agilizar los tiempos y dar mayor certeza a los solicitantes.

El nuevo esquema introduce plazos más cortos y, sobre todo, una regla clave: la modalidad de entrega deberá revisarse y confirmarse el mismo día en que la visa sea aprobada, sin posibilidad de cambios posteriores.

EMBAJADA DE EU CAMBIA EL PROCESO DE ENTREGA DE VISAS EN MÉXICO

A través de una publicación en redes sociales, la representación diplomática detalló que las modificaciones aplican tanto para la visa en tarjeta como para la visa estampada en el pasaporte, conforme a los lineamientos oficiales vigentes. La Embajada subrayó que el cumplimiento de este paso es obligatorio desde el momento de la aprobación del trámite consular.

El ajuste central radica en la confirmación de la opción de entrega. Una vez que la autoridad consular aprueba la visa, el solicitante deberá revisar y seleccionar su modalidad bajo el nuevo esquema. Esta elección queda fija y no podrá modificarse posteriormente, por lo que la Embajada recomendó prestar especial atención al momento de realizarla.

ASÍ SERÁ AHORA LOS NUEVOS TIEMPOS ESTIMADOS DE ENTREGA

De acuerdo con la información oficial, los plazos de entrega quedan establecidos de la siguiente manera, contados a partir de la aprobación de la visa:

  • Visa en tarjeta: entre 3 y 4 semanas.
  • Visa estampada en pasaporte: entre 5 y 7 días hábiles.

Estos tiempos buscan reducir la incertidumbre que enfrentaban los solicitantes respecto a la recepción de sus documentos.

OPCIONES DE ENTREGA DISPONIBLES Y COSTOS

La Embajada de Estados Unidos precisó que existen modalidades de entrega con costo adicional, las cuales también deben seleccionarse el mismo día de la aprobación:

  • Recolección en sucursal DHL.
  • Entrega a domicilio.

Una vez elegida cualquiera de estas opciones, no será posible realizar cambios posteriores.

Además, se encuentra el esquema sin costo, que se mantiene como opción predeterminada, es la recolección en el Centro de Atención al Solicitante (CAS). En este caso, el proceso funciona de la siguiente manera:

  • El solicitante recibirá un correo electrónico cuando su visa esté disponible en el CAS.
  • Posteriormente, deberá agendar una cita para recoger el documento.

La autoridad consular reiteró que estos ajustes buscan hacer más eficiente el proceso, reducir los tiempos de espera y ofrecer mayor claridad a los solicitantes sobre la entrega de sus visas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
La Casa Blanca responde a Bad Bunny por su discurso anti-ICE; Así reaccionó
Internacional / Mundo

La Casa Blanca responde a Bad Bunny por su discurso anti-ICE; Así reaccionó

Febrero 04, 2026

Declaración desde Washington tras el mensaje del artista en la gala de premios más importante de la música, analizando el impacto político

Día Mundial contra el Cáncer 2026: Síntomas silenciosos que no debes ignorar
Internacional / Mundo

Día Mundial contra el Cáncer 2026: Síntomas silenciosos que no debes ignorar

Febrero 04, 2026

En esta fecha conmemorativa, se tiene como objetivo crear conciencia, promover la prevención, impulsar la detección temprana y reducir las muertes

4 de febrero: Día Mundial contra el Cáncer; Una fecha para hablar de prevención
Internacional / Mundo

4 de febrero: Día Mundial contra el Cáncer; Una fecha para hablar de prevención

Febrero 04, 2026

La conmemoración internacional busca generar conciencia sobre detección temprana, hábitos saludables y acceso equitativo a la atención médica