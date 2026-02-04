  • 24° C
Internacional / Mundo

La Casa Blanca responde a Bad Bunny por su discurso anti-ICE; Así reaccionó

Declaración desde Washington tras el mensaje del artista en la gala de premios más importante de la música, analizando el impacto político

Feb. 04, 2026
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia con medios al ser cuestionada por las declaraciones de Bad Bunny en los Premios Grammy
A pocos días de la entrega de los Premios Grammy, la Casa Blanca reaccionó a los mensajes políticos expresados por varios artistas durante la gala, en especial a las declaraciones del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien criticó abiertamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La respuesta se dio en un contexto político tenso, marcado por operativos migratorios y un debate creciente sobre el papel de las fuerzas federales.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada por la prensa sobre las palabras del artista y aseguró que su discurso buscó demonizar a las fuerzas del orden que, según dijo, solo cumplen con la aplicación de las leyes del país. Leavitt calificó las críticas como irónicas y lamentó que celebridades con altos niveles de protección personal cuestionen el trabajo de los agentes federales.

Según la funcionaria, resulta contradictorio que figuras públicas con seguridad privada y grandes recursos económicos ataquen a quienes, desde su perspectiva, intentan garantizar la seguridad nacional y combatir delitos graves relacionados con la migración irregular.

OTROS ARTISTAS SE SUMAN A LAS CRÍTICAS

Bad Bunny no fue el único en manifestarse. Billie Eilish también generó reacciones al declarar que nadie es ilegal en tierra robada, mientras que figuras como Lady Gaga y Justin Bieber aparecieron ante las cámaras con pines que incluían la frase ICE Out.

Leavitt sostuvo que los agentes del ICE enfrentan escenarios de alto riesgo y que su labor ha sido clave para evitar crímenes violentos, por lo que consideró injustos los señalamientos provenientes de figuras públicas.

¿BAD BUNNY ES CIUDADANO ESTADOUNIDENSE?

Benito Antonio Martínez Ocasio nació en Bayamón, Puerto Rico, y creció en Vega Baja. Aunque es reconocido internacionalmente como artista puertorriqueño, legalmente es ciudadano de Estados Unidos. Esto se debe a que Puerto Rico es un territorio estadounidense desde 1898 y, desde 1917, las personas nacidas en la isla adquieren automáticamente la ciudadanía estadounidense.

Por ello, Bad Bunny cuenta con pasaporte de Estados Unidos y con los derechos migratorios correspondientes, un dato que ha sido retomado en el debate tras sus declaraciones durante los Grammy.

Fernanda Rodríguez
