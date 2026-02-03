NASA retrasa misión Artemis 2 a la Luna por fugas de combustible en el cohete

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La NASA ha pospuesto hasta marzo el lanzamiento de Artemis 2, la primera misión tripulada hacia la Luna en más de 50 años, debido a fugas de hidrógeno líquido detectadas durante las pruebas de combustible del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), el cohete más potente jamás construido por la agencia espacial estadounidense.

El ensayo general de la cuenta atrás, que se realizaba sin astronautas a bordo, se interrumpió cuando faltaban cinco minutos para el lanzamiento programado, tras identificar problemas en la interfaz de la etapa central del cohete.

Los equipos debieron realizar pausas para calentar el hardware y ajustar el flujo de combustible, aunque lograron llenar todos los tanques del SLS y realizar gran parte de la cuenta regresiva hasta T-5:15.

¿CUÁNDO PODRÍA SER EL LANZAMIENTO?

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, confirmó en redes sociales que la siguiente ventana de lanzamiento comenzará el 6 de marzo. "Estas pruebas están diseñadas para detectar problemas antes del vuelo y garantizar la máxima seguridad y éxito el día del lanzamiento", señaló.

Artemis 2 será un paso clave del programa lunar estadounidense, que busca llevar humanos a la Luna (Artemis 3) y establecer una estación espacial que sirva de base para futuras misiones a Marte (Artemis 4 y 5).

La cápsula Orion transportará a cuatro astronautas: Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen y Reid Wiseman, pioneros en diversidad y experiencia internacional dentro de la tripulación. Todos se encuentran en cuarentena en Houston para evitar retrasos por contagios.

Tras el ensayo general con tanques llenos de @NASAArtemis II, completado en la madrugada del 3 de febrero, ahora apuntamos a marzo como la fecha más temprana de lanzamiento, para poder revisar datos y hacer un segundo ensayo. pic.twitter.com/4Z1tFXOZNc — NASA en español (@NASA_es) February 3, 2026

SEGUIRÁN CON ENSAYOS

Además de las fugas, otros factores que afectaron la prueba incluyeron interrupciones de audio, ajustes en la cápsula Orion y condiciones climáticas frías que complicaron la operación. La NASA continuará con los ensayos y puede trasladar el SLS y la Orion al Edificio de Ensamblaje de Vehículos si se requieren trabajos adicionales antes del lanzamiento.

El programa Artemis representa un esfuerzo estratégico de Estados Unidos para recuperar su liderazgo en exploración lunar y avanzar hacia misiones sostenibles en el espacio profundo, marcando un hito histórico en la carrera espacial del siglo XXI.