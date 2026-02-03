  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 3 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

España prohibirá redes sociales a menores de 16 años: así será el control

La iniciativa busca convertir el entorno digital en un espacio más seguro y saludable, especialmente para niños y jóvenes

Feb. 03, 2026
España junto con otros países busca acelerar la regulación de tecnologías.
España junto con otros países busca acelerar la regulación de tecnologías.

El Gobierno de España anunció que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años como parte de un plan integral para reforzar la regulación de las plataformas digitales y aumentar su responsabilidad legal.

La medida fue presentada por el presidente Pedro Sánchez durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái.

La iniciativa será aprobada por el Consejo de Ministros en los próximos días y busca convertir el entorno digital en un espacio más seguro y saludable, especialmente para niños y adolescentes.

De acuerdo a la información dada a conocer, las plataformas deberán aplicar mecanismos de verificación de edad "efectivos", con barreras reales que impidan el acceso de menores, y no simples controles simbólicos.

VERIFICACIÓN DE EDAD Y RESPONSABILIDAD LEGAL

El plan del Gobierno no solo limita el acceso por edad. También establece responsabilidad legal directa para las empresas tecnológicas por las infracciones que se cometan dentro de sus redes sociales.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. Además, el Ejecutivo, en coordinación con la Fiscalía, analizará posibles irregularidades en plataformas como TikTok, Instagram y Grok, especialmente en casos relacionados con desinformación, espionaje digital y difusión de contenidos ilícitos.

RASTREO DEL ODIO Y PRESIÓN A LAS TECNOLÓGICAS

Otra acción clave será la creación de un sistema de rastreo y trazabilidad para identificar lo que el presidente denominó una "huella de odio y polarización" en redes sociales. El objetivo es medir el impacto de los discursos de odio y facilitar la intervención de las autoridades.

Al mismo tiempo España se integró a la Coalición de los Dispuestos Digitales junto con otros cinco países europeos, con el fin de acelerar una regulación más estricta sobre las grandes tecnológicas. La primera reunión del grupo se realizará en los próximos días.

Durante su discurso, Sánchez fue especialmente crítico con empresas como TikTok, Instagram, Facebook y X, a las que acusó de tolerar delitos y amplificar la desinformación. Aunque reconoció el poder económico y político de estas compañías, aseguró que España mantendrá una postura de "tolerancia cero" y defenderá su soberanía digital.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
El papa León XIV llama a orar en febrero por los niños con enfermedades incurables y sus familias
Internacional / Mundo

El papa León XIV llama a orar en febrero por los niños con enfermedades incurables y sus familias

Febrero 03, 2026

Esta propuesta busca sensibilizar a los fieles sobre el sufrimiento que enfrentan miles de menores y acompañarlos con gestos de cercanía

Sheinbaum y Trump pactan trasvase de agua luego de meses de tensión
Internacional / Mundo

Sheinbaum y Trump pactan trasvase de agua luego de meses de tensión

Febrero 03, 2026

México se comprometió a entregar un mínimo de 350 mil acres-pie de agua al año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos

Trump impulsa un show paralelo al Super Bowl 2026 en rechazo a Bad Bunny
Internacional / Mundo

Trump impulsa un show paralelo al Super Bowl 2026 en rechazo a Bad Bunny

Febrero 03, 2026

Una iniciativa propone una transmisión alternativa durante el evento deportivo más visto del año, generando debate por la exclusión de latinos