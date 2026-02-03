Trump impulsa un show paralelo al Super Bowl 2026 en rechazo a Bad Bunny

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La organización de derecha Turning Point USA anunció el lanzamiento de un espectáculo alternativo al medio tiempo del Super Bowl, el cual se realizará de forma paralela a la presentación oficial encabezada por Bad Bunny. El evento ha generado conversación debido a su postura crítica hacia el cantante puertorriqueño y a la selección de artistas participantes.

El show llevará por nombre All-American Halftime Show y contará con las presentaciones de Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett. La transmisión está programada para el próximo 8 de febrero a las 8:00 de la noche, en horario local, coincidiendo con el medio tiempo del evento deportivo más visto en Estados Unidos.

De acuerdo con los organizadores, el espectáculo se plantea como una alternativa para quienes no se sienten representados por el show oficial del Super Bowl.

Enfoque en valores tradicionales

Turning Point USA señaló que el evento es sin fines de lucro y que su objetivo principal es resaltar lo que consideran valores y tradiciones norteamericanas. Entre los ejes del espectáculo destacan la fe, la familia y la libertad, mensajes que, aseguran, buscan conectar con un sector específico del público estadounidense.

Kid Rock will be headlining the Turning Point USA Super Bowl Halftime show. https://t.co/UO3ZAiqGUZ pic.twitter.com/G1d3uGopJS — TMZ (@TMZ) February 2, 2026

Reacciones divididas en la NFL

La elección de Bad Bunny como figura central del medio tiempo también ha generado reacciones encontradas entre jugadores de la Liga Nacional de Fútbol. De acuerdo con reportes de medios como The Athletic y The New York Times, una mayoría de los jugadores consultados expresó no sentirse identificada con el artista o habría preferido a otro intérprete para el espectáculo.

Andrew Kolvet, vocero y comunicador de la asociación conservadora, aseguró que el evento no tiene fines de propaganda política. Según explicó, la intención es únicamente ofrecer una opción distinta de entretenimiento para las familias estadounidenses durante la transmisión del Super Bowl.