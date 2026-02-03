¿Seahawks o Patriotas? Esto dicen las encuestas rumbo al Super Bowl LX

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El próximo domingo, los Seattle Seahawks, campeones de la Conferencia Nacional (NFC), se medirán ante los New England Patriots, monarcas de la Conferencia Americana (AFC), en un duelo que no solo definirá al nuevo campeón de la NFL, sino que también revive una de las rivalidades más recordadas de la última década.

A días del llamado Superdomingo, las casas de apuestas ya marcaron tendencia y los pronósticos comienzan a inclinarse hacia uno de los equipos.

¿SEAHAWKS O PATRIOTAS?

Para esta temporada, New England no figuraba entre los grandes favoritos para llegar al Super Bowl. Sin embargo, el equipo logró avanzar de forma sólida en la postemporada y consiguió su boleto tras imponerse por un estrecho margen de tres puntos a los Denver Broncos, que llegaron mermados luego de perder a su mariscal de campo Bo Nix en la Ronda Divisional.

Del otro lado están los Seattle Seahawks, quienes llegan al Super Bowl LX como los favoritos para quedarse con el campeonato. Su desempeño a lo largo de la temporada regular y en los playoffs, además de haber terminado como el sembrado número uno de la NFC, los coloca como el equipo a vencer.

¿QUIÉN ES EL FAVORITO A GANAR EN LAS APUESTAS?

Los Patriotas llegan al Super Bowl LX como el equipo desfavorecido en los pronósticos. En el argot de las apuestas, New England aparece como el underdog, es decir, el conjunto que, según las probabilidades, tiene menos opciones de levantar el título, pero que también ofrece mayores ganancias a quienes decidan apostar por él.

Las principales casas de apuestas reflejan esta condición. Por ejemplo, Caliente.mx ofrece un momio de +195 para el triunfo de los Pats, Playdoit los coloca en +185 y Codere en +190. En términos prácticos, esto significa que, por cada 100 pesos apostados, el jugador podría ganar el monto del momio, más la cantidad invertida, en caso de que New England se corone campeón.

En las apuestas, elegir a Seattle implica un menor riesgo, pero también una ganancia más reducida. Casas como Winpot manejan un momio de -220, mientras que 1xBET los tiene en -230 y BetBoom en -233. Esto quiere decir que el apostador debe invertir una cantidad mayor para obtener una ganancia de 100 pesos, reflejando la confianza que existe en que los Seahawks levanten el trofeo Vince Lombardi.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL SUPER BOWL?

El Super Bowl 2026 se disputará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi´s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, inmueble que es casa de los San Francisco 49ers. Además del espectáculo deportivo, el evento contará con un programa musical de alto nivel.

Para el público en México, la transmisión del Super Bowl LX comenzará a las 17:30 horas (tiempo del centro del país). El partido podrá verse a través de televisión abierta en Canal 5 y Azteca 7; en TV de paga mediante ESPN y Fox Sports; y en plataformas de streaming como ViX Premium, Disney+ y NFL Game Pass.

Con los pronósticos marcados y la historia como telón de fondo, el Super Bowl LX promete emociones dentro y fuera del emparrillado, mientras aficionados y apostadores esperan conocer si los Seahawks confirman su favoritismo o si los Patriotas vuelven a sorprender en el escenario más grande de la NFL.