El inquietante video de Gabriela Rico revive en redes tras revelación de nuevos archivos del caso Epstein

En los últimos días, redes sociales han vuelto a poner en el centro de la conversación el impactante video de Gabriela Rico Jiménez, una joven modelo mexicana que se volvió viral en 2009 tras un incidente ocurrido a las afueras de un hotel de lujo en Monterrey, Nuevo León.

ARCHIVOS DE EPSTEIN

El resurgimiento del material coincide con la publicación, el pasado 30 de enero, de un nuevo lote de archivos del caso Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los documentos revelados están relacionados con el multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico de menores y abuso sexual en su isla privada Little St. James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Epstein murió en 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. La difusión de estos archivos reavivó el debate público y mediático, especialmente por la aparición de nombres de empresarios y figuras mexicanas mencionadas en distintos correos y documentos.

Entre los nombres señalados figuran Ricardo Salinas Pliego, la viuda del empresario Emilio Azcárraga y Carlos Slim.

VIDEO Y DESAPARICIÓN DE GABRIELA RICO

La mención de este último detonó nuevamente la conversación sobre el episodio protagonizado por Gabriela Rico a finales de 2009, cuando, con apenas 21 años, fue grabada mientras gritaba desesperadamente que estaba privada de su libertad y lanzaba acusaciones graves contra personas de la élite política y empresarial.

En el video, Rico Jiménez se muestra alterada, angustiada y con movimientos descoordinados, mientras denuncia supuestos asesinatos, encubrimientos y actos de canibalismo:

"¡Comieron humanos!, ¡ayer comieron humanos!, ¡asquerosidad!, ¡huelen a carne humana!", gritaba la modelo ante la sorpresa de los transeúntes y frente a elementos de la policía que no intervinieron.

Entre sus declaraciones más recordadas está la referencia a la muerte del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, ocurrida en 2008. "Murillo no debió haber muerto así", se le escucha decir.

En su momento, los noticieros nacionales calificaron el incidente como un "escándalo en vía pública" y atribuyeron su comportamiento a una crisis mental. La joven fue detenida por elementos policiales y, desde entonces, su paradero es desconocido.

DECLARACIONES DE RICO COBRAN SENTIDO PARA LOS INTERNAUTAS

En internet circulan rumores que aseguran que fue sacada del país e internada en un centro psiquiátrico en Argentina, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Tras la revelación de los archivos de Epstein, usuarios en redes sociales han retomado el caso de Gabriela Rico, estableciendo conexiones y teorías sobre una posible red de élite que habría silenciado a la joven.

Aunque no existe evidencia que confirme una relación directa entre Rico Jiménez y Epstein, los internautas aseguran que sus declaraciones "ahora cobran sentido" a la luz de las nuevas revelaciones.

Hasta hoy, el caso permanece envuelto en especulación, teorías y preguntas sin respuesta. Lo único comprobable es que, después de que su video recorriera el país en 2009, Gabriela Rico Jiménez desapareció del espacio público y nunca más se volvió a saber de ella.