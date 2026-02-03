Doctora mexicana se vuelve viral por su gran parecido con la cantante Belinda

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Berenice Barocio, médico cirujano especializada en Medicina Estética y Regenerativa, Medicina Cuántica y Ozonoterapia, ha causado sensación en las redes sociales por su notable parecido físico con la cantante y actriz Belinda, hasta el punto de que muchos usuarios aseguran que podrían ser gemelas. Este fenómeno digital se ha intensificado en los últimos días, especialmente en plataformas como TikTok, donde un video suyo se hizo viral rápidamente.

La historia cobró fuerza luego de que Berenice compartiera un clip en TikTok en el que aparece bailando parte de la canción "Heterocromía", tema popularizado por Belinda. La grabación no solo acumuló miles de visualizaciones, también desencadenó comentarios comparando su apariencia con la de la artista. Los internautas destacaron elementos como su cabellera rubia y sus ojos claros, rasgos que coinciden con el estilo que Belinda lucía hasta hace poco tiempo.

QUIÉN ES BERENICE BAROCIO

Originaria de México y con una sólida formación en diferentes ramas de la medicina avanzada, Berenice es fundadora de Baroccio Clinique Spa | Belleza y Salud, un centro enfocado en tratamientos estéticos integrales ubicado en el estado de Jalisco. Tanto clientes como pacientes la han apodado la "doctora Belinda" debido a su notable parecido con la intérprete de éxitos como "Luz sin gravedad" y "Ángel".

La propia doctora ha contado en videos que desde sus años de internado algunas personas le hacían bromas o comparaciones con la cantante, lo que hoy ha vuelto a resonar entre sus seguidores en redes sociales.

REACCIONES Y MEMES

Algunos compararon la situación con personajes gemelos de series infantiles, mientras que otros expresaron su deseo de ver a Berenice y a Belinda juntas en una foto o video. La creatividad digital llevó incluso a ediciones con inteligencia artificial en las que ambas aparecen lado a lado.

Hasta el momento, Belinda no ha respondido públicamente a este fenómeno ni ha mostrado intención de encontrarse con su "doble digital", aunque los fanáticos continúan solicitando que ese encuentro se concrete.

En lo laboral, la artista se encuentra en España, donde está trabajando en la serie histórica "Carlota", en la que interpretará a la protagonista. Para este proyecto, Belinda adoptó un look con cabello castaño, marcando una etapa distinta en su carrera actoral y visual, como se ha visto en sus publicaciones más recientes en redes sociales.