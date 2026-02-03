  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 3 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Doctora mexicana se vuelve viral por su gran parecido con la cantante Belinda

Usuarios en Tik Tok comparan a la especialista Berenice Barocio con la artista, destacando su físico y estilo similar, generando miles de reacciones

Feb. 03, 2026
Berenice Barocio es médico cirujano con especialización en Medicina Estética y Regenerativa, Medicina Cuántica y Ozonoterapia.
Berenice Barocio es médico cirujano con especialización en Medicina Estética y Regenerativa, Medicina Cuántica y Ozonoterapia.

Berenice Barocio, médico cirujano especializada en Medicina Estética y Regenerativa, Medicina Cuántica y Ozonoterapia, ha causado sensación en las redes sociales por su notable parecido físico con la cantante y actriz Belinda, hasta el punto de que muchos usuarios aseguran que podrían ser gemelas. Este fenómeno digital se ha intensificado en los últimos días, especialmente en plataformas como TikTok, donde un video suyo se hizo viral rápidamente.

La historia cobró fuerza luego de que Berenice compartiera un clip en TikTok en el que aparece bailando parte de la canción "Heterocromía", tema popularizado por Belinda. La grabación no solo acumuló miles de visualizaciones, también desencadenó comentarios comparando su apariencia con la de la artista. Los internautas destacaron elementos como su cabellera rubia y sus ojos claros, rasgos que coinciden con el estilo que Belinda lucía hasta hace poco tiempo.

QUIÉN ES BERENICE BAROCIO

Originaria de México y con una sólida formación en diferentes ramas de la medicina avanzada, Berenice es fundadora de Baroccio Clinique Spa | Belleza y Salud, un centro enfocado en tratamientos estéticos integrales ubicado en el estado de Jalisco. Tanto clientes como pacientes la han apodado la "doctora Belinda" debido a su notable parecido con la intérprete de éxitos como "Luz sin gravedad" y "Ángel".

La propia doctora ha contado en videos que desde sus años de internado algunas personas le hacían bromas o comparaciones con la cantante, lo que hoy ha vuelto a resonar entre sus seguidores en redes sociales.

REACCIONES Y MEMES

Algunos compararon la situación con personajes gemelos de series infantiles, mientras que otros expresaron su deseo de ver a Berenice y a Belinda juntas en una foto o video. La creatividad digital llevó incluso a ediciones con inteligencia artificial en las que ambas aparecen lado a lado.

Hasta el momento, Belinda no ha respondido públicamente a este fenómeno ni ha mostrado intención de encontrarse con su "doble digital", aunque los fanáticos continúan solicitando que ese encuentro se concrete.

En lo laboral, la artista se encuentra en España, donde está trabajando en la serie histórica "Carlota", en la que interpretará a la protagonista. Para este proyecto, Belinda adoptó un look con cabello castaño, marcando una etapa distinta en su carrera actoral y visual, como se ha visto en sus publicaciones más recientes en redes sociales.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Cortes de cabello que favorecen a los rostros redondos y ayudan a equilibrar las facciones
Viral

Cortes de cabello que favorecen a los rostros redondos y ayudan a equilibrar las facciones

Febrero 03, 2026

Existen cortes que ayudan a crear líneas más definidas y a dirigir la atención hacia zonas estratégicas, sin necesidad de transformaciones drásticas

Santoral de hoy, 3 de febrero: San Blas, protector de los enfermos y patrono de los otorrinolaringólogos
Viral

Santoral de hoy, 3 de febrero: San Blas, protector de los enfermos y patrono de los otorrinolaringólogos

Febrero 03, 2026

Es profundamente venerado por su don de sanación, su amor por los enfermos y su papel como protector de los que padecen enfermedades de la garganta

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy martes 3 de febrero: Conoce las predicciones para el amor, trabajo y dinero
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy martes 3 de febrero: Conoce las predicciones para el amor, trabajo y dinero

Febrero 03, 2026

Descubre cómo influirán los astros en tus emociones, proyectos laborales y finanzas, para tomar decisiones acertadas y mejorar tu bienestar personal