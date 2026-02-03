  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 3 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

3 de febrero: Día Internacional del Abogado; Conoce estos datos curiosos para celebrar su día

Una fecha ideal reconoce trayectorias legales mediante anécdotas históricas, cifras sorprendentes y detalles poco conocidos que acercan esta profesión

Feb. 03, 2026
Abogados conmemorados cada 3 de febrero, una fecha que reconoce la historia, el impacto social y la relevancia del ejercicio jurídico en el mundo
Abogados conmemorados cada 3 de febrero, una fecha que reconoce la historia, el impacto social y la relevancia del ejercicio jurídico en el mundo

El Día Internacional del Abogado se conmemora cada 3 de febrero, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes ejercen el derecho y contribuyen a la defensa de la legalidad, la justicia y los derechos humanos. A través de su trabajo, las y los abogados desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la protección de las garantías individuales.

Esta conmemoración busca visibilizar la importancia de una profesión que interviene en distintos ámbitos de la vida social, política y económica, desde la asesoría jurídica hasta la resolución de conflictos legales.

RETOS ACTUALES DE SER ABOGADO

En la actualidad, la abogacía enfrenta desafíos relacionados con la digitalización de procesos judiciales, la actualización constante de leyes y la creciente demanda de especialización. Estos cambios obligan a los profesionales del derecho a mantenerse en formación continua y a adaptarse a nuevas realidades sociales y tecnológicas.

La modernización del sistema legal ha transformado la manera en que se ejerce la profesión, sin restarle su esencia como pilar de la convivencia social.

imagen-cuerpo

ESTOS SON 5 DATOS CURIOSOS SOBRE ESTA PROFESIÓN:

  • El abogado más caro del mundo es el tailandés Wichai Thongthan.
  • La primera mujer abogada fue la rumana Sarmiza Bilcescu, que además defendió los derechos de las madres.
  • En la Antigua Roma la profesión de abogado estuvo muy valorada, llegándose a pedir hasta 5 años de estudio para ejercerla.
  • La palabra abogado viene del latín advocatus, que significa "llamado para ayudar".
  • El país con más abogados por habitante es Costa Rica.
Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
De la fantasía yandere a un crimen real: el caso de Yuka Takaoka que conmocionó a Japón
Internacional / Mundo

De la fantasía yandere a un crimen real: el caso de Yuka Takaoka que conmocionó a Japón

Febrero 02, 2026

En 2019, un caso real ocurrido en Tokio hizo que ese concepto traspasara la pantalla y se instalara en la crónica criminal

Las esposas anime ya son una realidad: Empresa japonesa presenta su primera línea de esposas robot
Internacional / Mundo

Las esposas anime ya son una realidad: Empresa japonesa presenta su primera línea de esposas robot

Febrero 02, 2026

Lo que antes solo existía en ilustraciones, series animadas o transmisiones de VTubers ahora se materializa en robots con inteligencia artificial

Liberación de documentos de Epstein revela inquietante fragmento de entrevista donde le preguntan si es el diablo
Internacional / Mundo

Liberación de documentos de Epstein revela inquietante fragmento de entrevista donde le preguntan si es el diablo

Febrero 02, 2026

La difusión de este material ocurre tras años de litigios, solicitudes de transparencia y presión mediática impulsadas por las víctimas del individuo