Trump amenaza con demandar a Trevor Noah por broma sobre Epstein en los Grammy 2026

La entrega de los Premios Grammy 2026, celebrada en Los Ángeles, trascendió el ámbito musical y se convirtió en un nuevo escenario de confrontación política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de demandar al comediante y presentador Trevor Noah tras un comentario realizado durante el monólogo de apertura de la ceremonia, en el que hizo alusión a la relación del mandatario con el caso del financiero Jeffrey Epstein.

La reacción del presidente no se hizo esperar y escaló rápidamente a una amenaza legal directa contra el conductor y la cadena CBS.

BROMA DE TREVOR NOAH EN LOS GRAMMY 2026

El origen de la polémica fue una broma de Noah en la que señaló que, tras la muerte de Epstein, Trump "necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton", en referencia irónica a Groenlandia.

El comentario, pronunciado ante una audiencia internacional, desató risas en el recinto, pero provocó una airada respuesta del mandatario horas después.

TRUMP AMENAZA CON DEMANDAR A TREVOR NOAH

A través de su red social Truth Social, Trump calificó a Trevor Noah como "pobre, patético, sin talento y tonto", y aseguró que enviará a sus abogados para iniciar una demanda en su contra.

En el mismo mensaje, arremetió contra la transmisión de los Grammy, a los que describió como "prácticamente imposibles de ver", y comparó negativamente a Noah con el presentador de los Premios Óscar, Jimmy Kimmel. También extendió su amenaza legal a CBS, la cadena que transmitió el evento.

Trump negó de manera categórica haber estado en la isla de Jeffrey Epstein y acusó al presentador de hacer una afirmación "falsa y difamatoria". "Noah dijo, incorrectamente sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!", escribió el mandatario, quien afirmó que nunca antes había sido acusado de ello, ni siquiera por lo que llamó "medios de comunicación falsos".

En su publicación, el presidente aseguró no tener conocimiento de si Bill Clinton visitó la isla, pero insistió en que él jamás estuvo allí. Además, exigió a Noah que "aclare sus hechos" de inmediato y advirtió que lo demandará "por un dineral", recordando un caso previo en el que tomó acciones legales contra su exasesor George Papadopoulos.

La gala de los Grammy también sirvió como espacio de protesta contra Trump y sus políticas, con artistas como Bad Bunny y Billie Eilish manifestándose de manera abierta durante el evento. Este contexto político reforzó el tono crítico de la ceremonia, que el mandatario utilizó como argumento para descalificarla públicamente.

Hasta el momento, Trevor Noah no ha emitido una respuesta pública a las amenazas del presidente, mientras que la polémica continúa alimentando el debate sobre los límites del humor político y la libertad de expresión en eventos de alcance global como los Premios Grammy.