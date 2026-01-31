Más de 200 personas muere en Congo tras derrumbe de minas de coltán

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un deslizamiento de tierra ocurrido esta semana provocó el colapso de varias minas artesanales de coltán en Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo, dejando al menos 200 personas muertas, según informaron autoridades locales controladas por los rebeldes del M23.

El derrumbe ocurrió el miércoles tras intensas lluvias en esta zona minera de la provincia de Kivu del Norte. De acuerdo con Lumumba Kambere Muyisa, portavoz del gobernador provincial designado por los rebeldes, muchas víctimas permanecen aún atrapadas bajo el lodo, mientras decenas de heridos fueron trasladados a centros de salud locales y otros serían evacuados a la ciudad de Goma.

MINERÍA ARTESANAL SIN CONTROL NI SEGURIDAD

Tras la tragedia, las autoridades rebeldes ordenaron la suspensión temporal de la minería artesanal en el sitio y la reubicación de residentes que vivían cerca de las excavaciones. Sin embargo, exmineros aseguran que los accidentes son frecuentes debido a la falta de regulación y a las precarias condiciones de trabajo.

Clovis Mafare, antiguo trabajador del lugar, explicó que los túneles se excavan a mano, sin mantenimiento ni medidas de seguridad. “En un solo pozo puede haber cientos de mineros, y cuando un túnel colapsa, arrastra a varios más”, señaló.

CONFLICTO ARMADO Y LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS

El gobierno congoleño expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y acusó al M23 de explotar ilegalmente los recursos naturales de la región. Rubaya se encuentra en una zona rica en minerales que ha sido escenario de violencia durante décadas, agravada recientemente por el resurgimiento del grupo rebelde respaldado por Ruanda.

La región es clave para la producción mundial de coltán, mineral esencial para la fabricación de teléfonos inteligentes, computadoras y motores aeronáuticos. El Congo produjo cerca del 40% del coltán global en 2023 y más del 15% del tantalio mundial proviene de las minas de Rubaya.