Israel lanza nuevos ataques en Gaza y deja al menos 30 muertos pese al alto el fuego

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Los ataques aéreos lanzados por Israel en la Franja de Gaza dejaron al menos 30 personas muertas este sábado, una de las cifras más altas registradas desde que entró en vigor, en octubre pasado, un acuerdo de alto el fuego cuyo objetivo es reducir la intensidad de los combates tras meses de conflicto armado.

La ofensiva se produjo apenas un día después de que el gobierno israelí acusara al movimiento islamista Hamas de cometer nuevas violaciones a la tregua, lo que vuelve a evidenciar la fragilidad del pacto y el alto costo humano que continúa cobrando la guerra.

ISRAEL LANZA NUEVOS ATAQUES EN GAZA

De acuerdo con reportes de hospitales locales, los ataques impactaron diversas zonas de la franja, incluyendo un edificio residencial en la Ciudad de Gaza y un asentamiento de tiendas de campaña en Jan Yunis, al sur del territorio palestino.

Funcionarios de los centros médicos que recibieron los cuerpos confirmaron que entre las víctimas se encuentran dos mujeres y seis niños, pertenecientes a dos familias distintas.

Uno de los bombardeos más mortales alcanzó una comisaría de policía en la Ciudad de Gaza, donde murieron al menos 14 personas y varias más resultaron heridas. El director del Hospital Shifa, Mohamed Abu Selmiya, detalló que entre los fallecidos hay agentes de policía, cuatro de ellos mujeres, así como civiles y personas detenidas que se encontraban en el lugar al momento del ataque.

La serie de ofensivas ocurrió en la víspera de la apertura del cruce de Rafah, ubicado en la ciudad más meridional de Gaza, en la frontera con Egipto. Este paso ha permanecido cerrado desde el inicio de la guerra, al igual que el resto de los accesos fronterizos del territorio. Para la población palestina, la reapertura del cruce representa un salvavidas, especialmente para decenas de miles de personas que requieren atención médica fuera de la franja, donde gran parte de la infraestructura sanitaria ha quedado destruida por los combates.

La apertura del paso, aunque limitada en una primera etapa, marca el primer avance significativo de la segunda fase del alto el fuego, mediado por Estados Unidos. Esta etapa contempla desafíos clave como la reapertura de fronteras, la desmilitarización de la franja tras casi dos décadas de gobierno de Hamas y la conformación de un nuevo ejecutivo que supervise la futura reconstrucción del territorio.

Sin embargo, los ataques del sábado subrayan que, pese al avance lento del acuerdo, la cifra de víctimas mortales continúa en aumento. El Hospital Nasser informó que el bombardeo contra un asentamiento de tiendas de campaña provocó un incendio y causó la muerte de siete personas, entre ellas un padre, sus tres hijos y tres nietos. En tanto, el Hospital Shifa señaló que en otro ataque ocurrido la mañana del sábado en la Ciudad de Gaza fallecieron tres niños, su tía y su abuela.

Además, un hombre murió tras un ataque en el lado oriental del campo de refugiados de Jabaliya, según confirmaron las autoridades médicas.

Ante estos hechos, Hamas calificó los bombardeos como “una nueva violación flagrante” del alto el fuego e hizo un llamado a Estados Unidos y a otros países mediadores para que presionen a Israel a detener las ofensivas y evitar una escalada mayor del conflicto.