  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 31 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Israel lanza nuevos ataques en Gaza y deja al menos 30 muertos pese al alto el fuego

Al menos 30 personas murieron, entre ellas mujeres y niños, tras una serie de ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza

Ene. 31, 2026
Israel lanza nuevos ataques en Gaza y deja al menos 30 muertos pese al alto el fuego

 Los ataques aéreos lanzados por Israel en la Franja de Gaza dejaron al menos 30 personas muertas este sábado, una de las cifras más altas registradas desde que entró en vigor, en octubre pasado, un acuerdo de alto el fuego cuyo objetivo es reducir la intensidad de los combates tras meses de conflicto armado.

La ofensiva se produjo apenas un día después de que el gobierno israelí acusara al movimiento islamista Hamas de cometer nuevas violaciones a la tregua, lo que vuelve a evidenciar la fragilidad del pacto y el alto costo humano que continúa cobrando la guerra.

ISRAEL LANZA NUEVOS ATAQUES EN GAZA

De acuerdo con reportes de hospitales locales, los ataques impactaron diversas zonas de la franja, incluyendo un edificio residencial en la Ciudad de Gaza y un asentamiento de tiendas de campaña en Jan Yunis, al sur del territorio palestino.

Funcionarios de los centros médicos que recibieron los cuerpos confirmaron que entre las víctimas se encuentran dos mujeres y seis niños, pertenecientes a dos familias distintas.

Uno de los bombardeos más mortales alcanzó una comisaría de policía en la Ciudad de Gaza, donde murieron al menos 14 personas y varias más resultaron heridas. El director del Hospital Shifa, Mohamed Abu Selmiya, detalló que entre los fallecidos hay agentes de policía, cuatro de ellos mujeres, así como civiles y personas detenidas que se encontraban en el lugar al momento del ataque.

La serie de ofensivas ocurrió en la víspera de la apertura del cruce de Rafah, ubicado en la ciudad más meridional de Gaza, en la frontera con Egipto. Este paso ha permanecido cerrado desde el inicio de la guerra, al igual que el resto de los accesos fronterizos del territorio. Para la población palestina, la reapertura del cruce representa un salvavidas, especialmente para decenas de miles de personas que requieren atención médica fuera de la franja, donde gran parte de la infraestructura sanitaria ha quedado destruida por los combates.

La apertura del paso, aunque limitada en una primera etapa, marca el primer avance significativo de la segunda fase del alto el fuego, mediado por Estados Unidos. Esta etapa contempla desafíos clave como la reapertura de fronteras, la desmilitarización de la franja tras casi dos décadas de gobierno de Hamas y la conformación de un nuevo ejecutivo que supervise la futura reconstrucción del territorio.

Sin embargo, los ataques del sábado subrayan que, pese al avance lento del acuerdo, la cifra de víctimas mortales continúa en aumento. El Hospital Nasser informó que el bombardeo contra un asentamiento de tiendas de campaña provocó un incendio y causó la muerte de siete personas, entre ellas un padre, sus tres hijos y tres nietos. En tanto, el Hospital Shifa señaló que en otro ataque ocurrido la mañana del sábado en la Ciudad de Gaza fallecieron tres niños, su tía y su abuela.

Además, un hombre murió tras un ataque en el lado oriental del campo de refugiados de Jabaliya, según confirmaron las autoridades médicas.

Ante estos hechos, Hamas calificó los bombardeos como “una nueva violación flagrante” del alto el fuego e hizo un llamado a Estados Unidos y a otros países mediadores para que presionen a Israel a detener las ofensivas y evitar una escalada mayor del conflicto.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Archivos de Epstein: Trump aparece miles de veces en los documentos revelados por el Departamento de Justicia de EU
Internacional / Mundo

Archivos de Epstein: Trump aparece miles de veces en los documentos revelados por el Departamento de Justicia de EU

Enero 31, 2026

Esta nueva divulgación incluye más de tres millones de páginas, alrededor de dos mil videos y 180 mil imágenes donde se hace referencia al presidente

De burritos dulces a hamburguesas imposibles: las comidas más extrañas que venden los estadios de la NFL
Internacional / Mundo

De burritos dulces a hamburguesas imposibles: las comidas más extrañas que venden los estadios de la NFL

Enero 30, 2026

A lo largo de los años, los recintos deportivos de la liga han creado una identidad gastronómica propia, marcada por platillos demasiado... Peculiares

Embajador de Cuba en México condena a Donald Trump por amenazar con el aumento de aranceles en petróleo
Internacional / Mundo

Embajador de Cuba en México condena a Donald Trump por amenazar con el aumento de aranceles en petróleo

Enero 30, 2026

El diplomático calificó la medida como “cruel e ilegal” y acusó a Washington de intentar justificarla con lo que describió como “vulgares mentiras”