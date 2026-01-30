Embajador de Cuba en México condena a Donald Trump por amenazar con el aumento de aranceles en petróleo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La relación diplomática entre Cuba y Estados Unidos volvió a tensarse luego de que el embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, condenara la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a países y empresas que suministren petróleo a la isla.

El diplomático calificó la medida como “cruel e ilegal” y acusó a Washington de intentar justificarla con lo que describió como “vulgares mentiras”, advirtiendo que esta política tendría un impacto directo en la vida cotidiana del pueblo cubano.

RECHAZO DESDE LA DIPLOMACIA CUBANA

La postura del gobierno cubano fue difundida a través de un mensaje publicado en redes sociales por el propio embajador, en el que sostuvo que la estrategia anunciada por Estados Unidos busca impedir, mediante amenazas y coerción económica, que llegue combustible a Cuba.

Martínez Enríquez señaló que la decisión no solo afecta al gobierno, sino que castiga directamente a la población, al limitar el acceso a un recurso esencial para el funcionamiento del país.

De acuerdo con información retomada por medios internacionales, como AP Noticias, el pronunciamiento forma parte de una nueva escalada en la política de presión económica de Washington hacia la isla.

SEÑALAMIENTOS DIRECTOS CONTRA ESTADOS UNIDOS

En su posicionamiento, el embajador cubano enumeró varios puntos clave sobre la medida anunciada por el gobierno estadounidense:

Afirmó que Estados Unidos intenta justificar la decisión con argumentos falsos .

intenta justificar la decisión con . Calificó la política como una acción cruel e ilegal contra el pueblo cubano .

contra el . Acusó a Washington de intentar frenar, mediante amenazas, que llegue “una gota de petróleo ” a la isla .

de intentar frenar, mediante amenazas, que llegue “una gota de ” a la . Advirtió que no debe permitirse lo que consideró un atropello contra Cuba.

Estas declaraciones se suman a otras críticas del gobierno cubano frente a las sanciones económicas que, aseguran, afectan directamente a la población.

CRÍTICAS A POLÍTICOS CUBANO-ESTADOUNIDENSES

Martínez Enríquez también dirigió sus señalamientos hacia sectores políticos de origen cubano radicados en Miami, a quienes responsabilizó de impulsar este tipo de medidas.

El diplomático afirmó que la ambición de estos grupos no tiene límites y que no les importa que, por intereses políticos, el pueblo cubano enfrente carencias. Además, acusó que las sanciones buscan castigar a empresas y países que mantienen relaciones comerciales legítimas con la isla.

En ese contexto, sostuvo que perseguir a quienes comercian con Cuba refleja, a su juicio, la postura de políticos que buscan recuperar influencia en la isla, pese a que el poder les fue arrebatado por el pueblo cubano y la Revolución.

LA IMPORTANCIA DEL PETRÓLEO PARA CUBA

El suministro de petróleo es un tema estratégico para Cuba, ya que impacta de manera directa en sectores clave como la generación de electricidad, el transporte público y de mercancías, así como en la operación de hospitales y servicios básicos.

Cualquier restricción adicional, ya sea a través de aranceles o sanciones a terceros, puede traducirse en apagones, escasez de combustible y mayores dificultades económicas para la población, un escenario que el gobierno cubano ha advertido en diversas ocasiones.