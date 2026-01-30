  • 24° C
Internacional / Mundo

Luigi Mangione evita la pena de muerte ¿Qué sigue en su caso por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare?

El joven de 27 años, originario de Baltimore, Maryland, se ha declarado inocente de todos los cargos por el presunto homicidio de Brian Thompson

Ene. 30, 2026
La jueza federal de distrito Margaret Garnett dictaminó que Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte por el presunto homicidio de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido en diciembre de 2024.

La decisión representa un golpe significativo para los fiscales federales, quienes habían insistido en solicitar la pena capital en uno de los casos criminales más mediáticos de los últimos meses en Estados Unidos.

En su resolución, Garnett explicó que, aunque el análisis jurídico podría parecer "forzado y contrario a la intuición" para el público general, su fallo responde a la obligación del tribunal de aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Suprema Corte.

"La ley debe ser la única preocupación de este tribunal", escribió la jueza, dejando claro que su decisión no se basa en consideraciones emocionales ni políticas.

¿CÓMO VA EL PROCESO LEGAL DE MANGIONE?

Aunque Mangione evitó la pena de muerte, su situación legal sigue siendo extremadamente grave. El joven de 27 años, originario de Baltimore, Maryland, se ha declarado inocente de todos los cargos y aún podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es hallado culpable en el juicio federal.

Además, la jueza determinó que los objetos incautados de la mochila de Mangione al momento de su arresto podrán ser utilizados como evidencia en el juicio.

Entre ellos se encuentran una pistola, un cargador con municiones y una libreta roja, elementos que las autoridades consideran clave para vincularlo con el homicidio.

La defensa había solicitado que estas pruebas fueran excluidas, argumentando que el registro fue ilegal al no existir una orden judicial ni una amenaza inmediata, pero el tribunal rechazó esa postura.

HOMBRE SE HACE PASAR POR AGENTE DEL FBI PARA INTENTAR LIBERAR A MANGIONE

En medio de este complejo escenario, el caso sumó un episodio insólito esta semana, cuando un hombre identificado como Mark Anderson fue arrestado tras presentarse en la cárcel federal donde se encuentra Mangione, haciéndose pasar por agente del FBI y afirmando tener una orden para liberarlo. Anderson enfrentará cargos federales por suplantación de identidad.

Mientras tanto, Mangione continúa generando un fuerte respaldo entre ciertos sectores del público, tanto en redes sociales como en las audiencias judiciales, donde algunos simpatizantes lo consideran un símbolo de protesta contra el sistema de salud estadounidense. El desenlace del caso, sin embargo, aún está lejos de definirse.

¿CUÁNDO ES EL JUICIO DE LUIGI MANGIONE?

El caso de Mangione se desarrolla en dos frentes legales paralelos: uno federal y otro estatal. La Fiscalía del Distrito de Manhattan solicitó que el juicio estatal comience el 1 de julio, mientras que la selección del jurado para el proceso federal podría iniciar el 8 de septiembre, con un juicio que se celebraría en octubre de este año o, en su defecto, en enero de 2027.

La abogada defensora, Karen Friedman Agnifilo, calificó el calendario propuesto como poco realista, señalando que el equipo legal necesita más tiempo para preparar adecuadamente la defensa.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


