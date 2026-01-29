Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela y anticipa reapertura de vínculos diplomáticos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En un anuncio que podría marcar un giro en la relación entre Estados Unidos y Venezuela tras años de tensiones políticas y diplomáticas, el presidente estadounidense Donald Trump informó que ordenó la reapertura del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, una medida que permitiría la reanudación de operaciones aéreas y facilitaría los viajes entre ambos países en el corto plazo.

El mandatario aseguró que la decisión fue comunicada directamente a la líder venezolana Delcy Rodríguez, y sostuvo que ciudadanos estadounidenses podrán viajar pronto al país sudamericano bajo condiciones seguras.

TRUMP ORDENA REABRIR EL ESPACIO AÉREO DE VENEZUELA

La medida se da en medio de gestiones del gobierno estadounidense para reactivar funciones diplomáticas en Caracas y explorar el restablecimiento de relaciones bilaterales.

Durante declaraciones a la prensa al inicio de una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump señaló que instruyó al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a los mandos militares estadounidenses para que el espacio aéreo comercial quedara abierto antes de finalizar la jornada.

"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial", dijo el mandatario. Añadió que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar "muy pronto" a Venezuela y aseguró que estarán seguros durante su estancia.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido comentarios oficiales sobre el anuncio.

ADVERTENCIAS DE VIAJE SIGUEN VIGENTES

A pesar del anuncio de Trump, el Departamento de Estado mantiene actualmente su advertencia de viaje en el nivel más alto, recomendando a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Venezuela debido a riesgos como detenciones arbitrarias, secuestros y violencia.

Hasta ahora, la dependencia no ha informado si esa advertencia será modificada tras la reapertura del espacio aéreo.

Cabe recordar que en noviembre pasado, durante un periodo de alta tensión política y militar, Trump había declarado que el espacio aéreo "sobre y alrededor" de Venezuela debía considerarse completamente cerrado, lo que llevó a la Administración Federal de Aviación a advertir a pilotos sobre riesgos de seguridad y provocó la cancelación de múltiples vuelos internacionales hacia ese país.

AEROLÍNEAS PREPARAN SU REGRESO

Tras conocerse el anuncio, American Airlines manifestó su intención de retomar vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela en los próximos meses, aunque el reinicio dependerá de autorizaciones gubernamentales y evaluaciones de seguridad.

La aerolínea suspendió operaciones hacia Venezuela en marzo de 2019 y fue la última compañía estadounidense en mantener vuelos hacia ese destino.

"Tenemos una historia de más de 30 años conectando a los venezolanos con Estados Unidos y estamos listos para renovar esa increíble relación", afirmó Nat Pieper, director comercial de American Airlines.

La empresa adelantó que dará a conocer detalles sobre rutas y fechas una vez concluyan los procesos regulatorios y de seguridad.

La reapertura del espacio aéreo y los pasos hacia la normalización diplomática podrían representar un cambio importante en la dinámica política y económica entre ambas naciones, además de facilitar el reencuentro de familias y el restablecimiento de intercambios comerciales.