Accidente aéreo en Colombia deja 15 muertos tras desplome de avión regional

Un trágico accidente aéreo sacudió a Colombia luego de que una aeronave regional se estrellara en una zona montañosa del noreste del país, cerca de la frontera con Venezuela. El siniestro dejó un saldo de 15 personas fallecidas, entre ellas un congresista en funciones, lo que generó conmoción a nivel nacional.

El avión había sido reportado como desaparecido horas antes del hallazgo, situación que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y localización por parte de las autoridades aeronáuticas.

UN VUELO QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

El accidente ocurrió la tarde del miércoles, cuando la aeronave cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con autoridades colombianas, el contacto con el avión se perdió durante el trayecto, lo que encendió las alertas.

La información fue confirmada mediante comunicados oficiales del Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y la aerolínea estatal Satena, responsable de la operación del vuelo.

¿QUÉ AVIÓN SE ACCIDENTÓ Y CUÁL ERA SU RUTA?

La aeronave siniestrada fue identificada como un Beechcraft 1900, un avión bimotor utilizado comúnmente para vuelos regionales en Colombia.

Según la Aeronáutica Civil, el vuelo realizaba el trayecto habitual Cúcuta–Ocaña. Tras perder comunicación, el avión fue reportado como desaparecido y, posteriormente, localizado en una zona montañosa del municipio de Playa de Belén.

#Satena | En zona rural de La Playa de Belén encontraron el el avión de Satena que desapareció sobre el medio día. pic.twitter.com/r5MtWgDN4I — 360 Radio (@360RadioCo) January 28, 2026

¿DÓNDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE?

El hallazgo se realizó en una región de difícil acceso, caracterizada por terreno accidentado y montañoso. Imágenes difundidas por medios locales muestran la aeronave completamente destruida sobre la ladera de una montaña, reflejando la magnitud del impacto.

La zona también es conocida por su complejidad en materia de seguridad, debido a la presencia de cultivos ilícitos y la operación de grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC, lo que podría dificultar las labores de investigación.

CONFIRMAN LA MUERTE DE LOS 15 OCUPANTES

El Gobierno Nacional de Colombia confirmó el fallecimiento de todas las personas que viajaban a bordo del avión. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil expresaron su pesar por la tragedia.

Hasta el momento, no se ha reportado la existencia de sobrevivientes.

¿QUIÉNES VIAJABAN EN LA AERONAVE?

Entre las víctimas se encontraba el congresista Diógenes Quintero, integrante del Partido de la U, fuerza política que lamentó su muerte mediante un mensaje público.

También viajaba Carlos Salcedo, identificado como candidato a las elecciones legislativas programadas para marzo, según fuentes del ámbito político colombiano.

Las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la lista completa de pasajeros, en respeto a los protocolos y a las familias de las víctimas.

INVESTIGACIÓN EN CURSO SOBRE LAS CAUSAS DEL SINIESTRO

Hasta ahora, las causas del accidente no han sido determinadas. La Aeronáutica Civil informó que una comisión especializada iniciará las investigaciones correspondientes para esclarecer qué provocó el desplome de la aeronave.

El análisis incluirá la revisión de las condiciones del vuelo, el estado del avión, las características del terreno y las comunicaciones previas al accidente. Las autoridades señalaron que cualquier conclusión será informada una vez que concluyan los peritajes técnicos.

El accidente ha generado un fuerte impacto tanto por la pérdida total de vidas humanas como por la muerte de figuras vinculadas a la vida política del país. Las autoridades reiteraron que mantendrán informada a la ciudadanía conforme avance el proceso de investigación.