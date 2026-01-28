Suspenden nuevas solicitudes de visas en Estados Unidos: ¿a quiénes afectará?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden para que todas las agencias estatales y universidades públicas suspendan la presentación y tramitación de nuevas solicitudes de visas H-1B. La decisión responde a una directiva emitida el año pasado por la administración federal de Estados Unidos, con el objetivo de revisar el programa que permite contratar a trabajadores extranjeros altamente calificados.

Abbott, político del Partido Republicano, afirmó en su orden que la economía texana debe priorizar a los trabajadores y empleadores locales. En un comunicado, destacó que la medida también se basa en informes de posibles abusos dentro del programa de visas, aunque no especificó casos concretos.

La visa H-1B es un permiso temporal que permite a empleadores estadounidenses contratar profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas, como ingenieros, desarrolladores de software, investigadores y otros perfiles que requieren al menos una licenciatura o su equivalente académico.

Debido a la nueva directiva, agencias estatales y universidades públicas de Texas no podrán iniciar ni presentar nuevas solicitudes de este tipo de visas sin autorización por escrito de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, hasta el 31 de mayo de 2027, cuando finaliza la próxima legislatura estatal.

Además, el mandatario estatal solicitó a estas instituciones que presenten antes del 27 de marzo informes detallados sobre las visas H-1B que actualmente están patrocinando y que demuestren esfuerzos para ofrecer oportunidades de empleo "a trabajadores locales antes de considerar a candidatos extranjeros".

CONTEXTO DEL PROGRAMA H-1B Y LA SUSPENSIÓN VIGENTE

El programa de visas H-1B ha estado bajo escrutinio en los últimos años por parte de sectores políticos que consideran que reduce las oportunidades laborales para ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos. En septiembre pasado, la administración federal anunció que impondría una tarifa adicional de 100 mil dólares a las nuevas solicitudes de visas de este tipo, como parte de una estrategia más amplia de revisión migratoria.

Aunque la orden se aplica principalmente en el ámbito estatal de Texas, expertos advierten que este tipo de medidas pueden tener repercusiones en el empleo especializado y en la contratación de talento internacional en sectores clave como tecnología y educación superior.

Hasta el momento, no se ha informado que otros estados hayan adoptado medidas similares, pero la orden en Texas podría abrir un debate más amplio sobre el papel de las visas H-1B en la política laboral y migratoria estadounidense.