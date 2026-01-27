Tormenta invernal en Estados Unidos deja al menos 34 personas muertas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una de las tormentas invernales más severas de los últimos años ha dejado un saldo de al menos 34 personas fallecidas en Estados Unidos, luego de afectar amplias regiones del país con frío extremo, nieve y hielo durante la última semana. Autoridades estatales y locales continúan evaluando los daños mientras la emergencia sigue activa en varias zonas.

El fenómeno, calificado como "monstruoso" por el Servicio Meteorológico Nacional, ha generado condiciones peligrosas que van desde apagones masivos hasta accidentes mortales en carreteras y espacios públicos.

MUERTES VINCULADAS AL FRÍO EXTREMO Y ACCIDENTES

De acuerdo con el recuento más reciente, las muertes ocurrieron por diversas causas relacionadas con las condiciones invernales. Entre ellas se incluyen exposición prolongada al frío, accidentes automovilísticos, caídas en cuerpos de agua congelados y atropellamientos por quitanieves.

En la ciudad de Nueva York, ocho personas fueron halladas sin vida en espacios abiertos, informó el alcalde Zohran Mamdani. La portavoz de la alcaldía, Dora Pekec, señaló que no se puede confirmar la causa exacta de los decesos, pero todas las víctimas se encontraban en exteriores, lo que apunta a una posible exposición al frío extremo.

UNA TORMENTA QUE CRUZÓ GRAN PARTE DEL PAÍS

La tormenta se extendió desde Texas y Arkansas hasta Nueva York y Massachusetts, cubriendo con nieve y hielo una franja de más de 2 mil kilómetros. Las condiciones climáticas provocaron carreteras intransitables, vuelos cancelados y cortes de energía eléctrica en varias regiones.

Más de 550 mil usuarios permanecían sin servicio eléctrico, principalmente en estados como Tennessee, Mississippi y Kentucky, lo que agravó la situación para miles de familias que enfrentaron temperaturas bajo cero sin calefacción.

ESTADOS DEL SUR, LOS MÁS VULNERABLES

En entidades del sur del país, donde este tipo de fenómenos no es común, miles de personas tuvieron que ser evacuadas a refugios con calefacción. En Nashville, residentes relataron haber quedado aislados durante días.

Lisa Patterson, una habitante de esa ciudad, contó que su vivienda permaneció a oscuras y sin acceso hasta que fue rescatada junto a su esposo y su perro. "Esto fue sin precedentes", expresó.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, advirtió que permanecer a la intemperie por apenas diez minutos podía provocar congelación o hipotermia, subrayando la gravedad del frío ártico.

CASOS QUE REFLEJAN LA MAGNITUD DE LA TRAGEDIA

Entre las víctimas se reportan tres niños en Texas que murieron tras caer en un estanque congelado, dos personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, así como adolescentes fallecidos en accidentes con trineos en Arkansas y Texas.

También se confirmó el hallazgo de una mujer bajo la nieve en Kansas. En Nueva York, todas las muertes registradas hasta ahora ocurrieron en exteriores durante el fin de semana, aunque las causas continúan bajo investigación.

EMERGENCIA EN VARIOS ESTADOS Y ALERTAS VIGENTES

Al menos diez estados han declarado estado de emergencia. En Nueva York, el sistema escolar fue cerrado debido a acumulaciones de nieve que alcanzaron hasta 38 centímetros en algunos barrios, la nevada más intensa en años.

Universidades como la de Mississippi suspendieron clases ante la presencia de hielo peligroso en sus campus. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas de frío extremo desde Texas hasta Pensilvania y advierte que nuevas tormentas podrían presentarse el próximo fin de semana.

En algunas zonas del norte de Florida, las temperaturas podrían descender hasta los -4 grados centígrados, mientras que la sensación térmica en regiones del centro y norte del país podría alcanzar los -29 grados.

CORTES DE ENERGÍA AGRAVAN LA SITUACIÓN

Los apagones han sido uno de los mayores retos durante la emergencia. En Mississippi, el gobernador Tate Reeves informó daños severos en al menos 14 viviendas y 20 carreteras públicas, tras la peor tormenta de hielo en la región desde 1994.

Aunque los equipos de emergencia trabajan sin descanso para restablecer el suministro eléctrico, las autoridades advirtieron que en algunas comunidades podrían pasar varios días antes de que los servicios queden completamente restablecidos.

UN LLAMADO A EXTREMAR PRECAUCIONES

La situación sigue siendo crítica en buena parte del país, especialmente para personas sin acceso a un refugio seguro. Autoridades locales y federales han pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse resguardada y atender las recomendaciones ante el riesgo de nuevas olas de frío.

Mientras continúan las labores de rescate y recuperación, Estados Unidos enfrenta las consecuencias de una tormenta que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de comunidades enteras frente a un invierno extremo.