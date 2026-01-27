Científicos eliminan por primera vez el cáncer de páncreas en pruebas experimentales

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España, liderados por Mariano Barbacid, han logrado eliminar por completo en ratones el adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo más común y agresivo de este cáncer.

El avance se consiguió mediante una terapia combinada de tres fármacos que evita resistencias y provoca efectos secundarios mínimos.

El estudio, publicado en PNAS, fue diseñado por las investigadoras Vasiliki Liaki y Sara Barrambana, junto a Carmen Guerra como coautora principal. Se trata de la primera vez que se alcanza la curación total de este tumor en modelos experimentales.

El adenocarcinoma ductal de páncreas suele diagnosticarse en fases avanzadas y tiene un pronóstico muy desfavorable pues se estima que solo el 5 por ciento de los pacientes sobrevive más de cinco años. En España se detectan cada año más de 10 mil 300 nuevos casos y actualmente no existen terapias específicas eficaces.

UNA ESTRATEGIA PARA EVITAR RESISTENCIAS

El cáncer de páncreas se inicia por una mutación en el oncogén KRAS. Aunque ya existen fármacos que lo inhiben, su eficacia es limitada porque el tumor desarrolla resistencias en pocos meses.

Frente a las monoterapias, el equipo del CNIO optó por atacar simultáneamente tres motores clave del tumor como lo son KRAS, EGFR y STAT3, proteínas implicadas en el crecimiento tumoral y en la aparición de resistencias.

La triple terapia se probó en 18 ratones implantados con células tumorales de seis pacientes. Doscientos días después de finalizar el tratamiento, 16 seguían vivos y libres de enfermedad, sin efectos adversos relevantes.

AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

El camino hasta este resultado ha llevado más de una década. Tras avances parciales en 2019, el descubrimiento del papel de STAT3 permitió estabilizar una combinación eficaz y duradera.

La terapia incluye daraxonrasib, afatinib y el degradador de proteínas SD36. A partir de ahora, el CNIO trabajará para mejorarla, probarla en otros modelos y estudiar su impacto en metástasis y microambiente tumoral.