Donald Trump designa a Marco Rubio como principal encargado de Venezuela

La intervención estadounidense del 3 de enero de 2026 representó un cambio significativo en la relación entre Washington y Caracas. La captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y terrorismo, abrió un escenario inédito en la política venezolana y en el manejo de sus recursos energéticos.

Según la Casa Blanca y reportes internacionales, Marco Rubio ha sido designado como principal coordinador de la política hacia Venezuela, supervisando de manera directa la gestión de los ingresos provenientes del petróleo.

Rubio explicó que la estrategia sigue un esquema de tres fases: estabilización, acceso internacional a la industria petrolera y transición política.

DECLARACIONES DE TRUMP GENERAN CONFUSIÓN

El presidente Donald Trump provocó interpretaciones contradictorias al afirmar que Estados Unidos estaba listo para "dirigir" Venezuela hasta asegurar una transición segura. Estas declaraciones se entendieron inicialmente como un posible control directo del país. Sin embargo, Rubio aclaró que la intención de Washington no es gobernar administrativamente, sino aplicar presión mediante la supervisión de ingresos petroleros y sanciones, buscando incentivar reformas políticas y estabilidad económica.

DELCY RODRÍGUEZ MANTIENE FUNCIONES EJECUTIVAS

Dentro de Venezuela, el Tribunal Supremo designó a Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, como presidenta encargada para garantizar la continuidad del Estado y el funcionamiento de las instituciones. Rodríguez ha rechazado públicamente que Estados Unidos gobierne el país y ha señalado su intención de cooperar en asuntos que favorezcan la estabilidad interna y el manejo económico.

Los ingresos provenientes de la venta de petróleo venezolano se destinarán, según la estrategia estadounidense, a cubrir necesidades humanitarias, financiar proyectos de reconstrucción y apoyar el proceso de transición política dentro de Venezuela. Rubio ha destacado que el objetivo es beneficiar al pueblo venezolano mientras se asegura que se concreten reformas en el sector energético y económico.