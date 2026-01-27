  • 24° C
Internacional / Mundo

Imágenes virales: soldado ruso disfrazado de pingüino intentó infiltrarse en Ucrania y fue derribado

Un video viral revela un sorprendente intento de entrada encubierta y reavivó el debate sobre las tácticas empleadas en la guerra moderna

Ene. 27, 2026
El video muestra al soldado ruso con camuflaje de pingüino antes de ser detectado y derribado por drones ucranianos en el frente de batalla
Un video difundido en redes sociales muestra un curioso, pero fallido intento de un soldado ruso de avanzar hacia posiciones ucranianas usando un camuflaje inspirado en un pingüino. El hecho ocurrió en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania y evidencia las estrategias poco convencionales en combate.

Las imágenes registran al militar desplazándose lentamente sobre el terreno, aparentemente intentando evitar ser detectado por los sistemas de vigilancia ucranianos. Sin embargo, el disfraz no logró el efecto deseado y llamó la atención de los drones de reconocimiento.

El soldado fue identificado como objetivo hostil por drones equipados con explosivos, que lograron neutralizarlo en el lugar. El video evidencia cómo los sistemas de monitoreo modernos permiten detectar movimientos inusuales, incluso cuando se recurre a métodos improvisados de camuflaje.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

El incidente provocó diversas opiniones entre usuarios de redes sociales. Algunos cuestionaron la efectividad de disfrazarse de pingüino en medio de una zona de combate activa, mientras que otros destacaron el impacto de la tecnología militar en la guerra moderna, en la que drones y vigilancia aérea determinan gran parte de las operaciones ofensivas y defensivas.

Este caso refleja la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania hacia un escenario donde la tecnología es central. El uso intensivo de drones y sistemas de monitoreo hace cada vez más difícil pasar desapercibido, incluso con estrategias creativas de camuflaje.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
