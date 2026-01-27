Patrulla Fronteriza en Arizona dispara a persona y la deja en estado crítico

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Patrulla Fronteriza abrió fuego contra una persona este martes cerca de la frontera entre México y Estados Unidos , en Arivaca, Arizona , dejando a la víctima en estado crítico , confirmaron autoridades de Arizona.

El hecho ocurre tras una ola de violencia y protestas nacionales tras el asesinato de Alex Pretti por agentes federales en Minnesota .

El Departamento del Sheriff del condado de Pima informó que investiga el incidente junto con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) , aunque hasta el momento ni CBP ni el FBI han respondido a solicitudes de información adicional.

Los bomberos de Santa Rita detallaron que la persona herida estaba bajo custodia y fue trasladada por helicóptero a un centro de trauma regional.

TERCER ENFRENTAMIENTO EN LO QUE VA DEL AÑO

Las circunstancias del tiroteo no han sido aclaradas, y no se sabe si algún agente de la Patrulla Fronteriza resultó lesionado. Este incidente representa el tercer enfrentamiento con agentes federales reportado en lo que va del año y el primero en Arizona.

El suceso se produce tres días después de que Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años y ciudadano estadounidense, fuera asesinado por agentes de ICE en Minneapolis durante una operación de inmigración que ha generado una profunda controversia.

SE ENCIENDEN LAS PROTESTAS

Testimonios y videos difundidos contradicen la versión oficial, y miles han protestado en varias ciudades de EE. UU. exigiendo justicia y responsabilizando al gobierno federal por el uso excesivo de la fuerza.