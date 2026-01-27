Patrulla Fronteriza en Arizona dispara a persona y la deja en estado crítico

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
La Patrulla Fronteriza abrió fuego contra una persona este martes cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, en Arivaca, Arizona, dejando a la víctima en estado crítico, confirmaron autoridades de Arizona.
El hecho ocurre tras una ola de violencia y protestas nacionales tras el asesinato de Alex Pretti por agentes federales en Minnesota.
El Departamento del Sheriff del condado de Pima informó que investiga el incidente junto con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aunque hasta el momento ni CBP ni el FBI han respondido a solicitudes de información adicional.
Los bomberos de Santa Rita detallaron que la persona herida estaba bajo custodia y fue trasladada por helicóptero a un centro de trauma regional.
TERCER ENFRENTAMIENTO EN LO QUE VA DEL AÑO
Las circunstancias del tiroteo no han sido aclaradas, y no se sabe si algún agente de la Patrulla Fronteriza resultó lesionado. Este incidente representa el tercer enfrentamiento con agentes federales reportado en lo que va del año y el primero en Arizona.
El suceso se produce tres días después de que Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años y ciudadano estadounidense, fuera asesinado por agentes de ICE en Minneapolis durante una operación de inmigración que ha generado una profunda controversia.
SE ENCIENDEN LAS PROTESTAS
Testimonios y videos difundidos contradicen la versión oficial, y miles han protestado en varias ciudades de EE. UU. exigiendo justicia y responsabilizando al gobierno federal por el uso excesivo de la fuerza.
La serie de disparos y muertes ha encendido debates nacionales sobre el papel de las agencias de seguridad migratoria y la rendición de cuentas en operaciones de aplicación de la ley.