  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 27 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Patrulla Fronteriza en Arizona dispara a persona y la deja en estado crítico

El suceso se produce tres días después de que Alex Pretti fue asesinado por agentes de ICE en Minneapolis

Ene. 27, 2026
La persona herida fue trasladada por helicóptero a un centro de trauma regional.
La persona herida fue trasladada por helicóptero a un centro de trauma regional.

La Patrulla Fronteriza abrió fuego contra una persona este martes cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, en Arivaca, Arizona, dejando a la víctima en estado crítico, confirmaron autoridades de Arizona.

El hecho ocurre tras una ola de violencia y protestas nacionales tras el asesinato de Alex Pretti por agentes federales en Minnesota.

El Departamento del Sheriff del condado de Pima informó que investiga el incidente junto con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aunque hasta el momento ni CBP ni el FBI han respondido a solicitudes de información adicional.

Los bomberos de Santa Rita detallaron que la persona herida estaba bajo custodia y fue trasladada por helicóptero a un centro de trauma regional.

imagen-cuerpo

TERCER ENFRENTAMIENTO EN LO QUE VA DEL AÑO 

Las circunstancias del tiroteo no han sido aclaradas, y no se sabe si algún agente de la Patrulla Fronteriza resultó lesionado. Este incidente representa el tercer enfrentamiento con agentes federales reportado en lo que va del año y el primero en Arizona.

El suceso se produce tres días después de que Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años y ciudadano estadounidense, fuera asesinado por agentes de ICE en Minneapolis durante una operación de inmigración que ha generado una profunda controversia.

SE ENCIENDEN LAS PROTESTAS

Testimonios y videos difundidos contradicen la versión oficial, y miles han protestado en varias ciudades de EE. UU. exigiendo justicia y responsabilizando al gobierno federal por el uso excesivo de la fuerza.

La serie de disparos y muertes ha encendido debates nacionales sobre el papel de las agencias de seguridad migratoria y la rendición de cuentas en operaciones de aplicación de la ley.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Científicos mueven Reloj del Juicio Final: quedan 85 segundos para la catástrofe mundial
Internacional / Mundo

Científicos mueven Reloj del Juicio Final: quedan 85 segundos para la catástrofe mundial

Enero 27, 2026

Fundado en 1945 por figuras como Albert Einstein y J. Robert Oppenheimer se ha ajustado 25 veces en 80 años

Donald Trump designa a Marco Rubio como principal encargado de Venezuela
Internacional / Mundo

Donald Trump designa a Marco Rubio como principal encargado de Venezuela

Enero 27, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos coordina la supervisión de los recursos petroleros venezolanos tras la captura de Maduro

Imágenes virales: soldado ruso disfrazado de pingüino intentó infiltrarse en Ucrania y fue derribado
Internacional / Mundo

Imágenes virales: soldado ruso disfrazado de pingüino intentó infiltrarse en Ucrania y fue derribado

Enero 27, 2026

Un video viral revela un sorprendente intento de entrada encubierta y reavivó el debate sobre las tácticas empleadas en la guerra moderna