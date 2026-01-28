  • 24° C
Internacional / Mundo

Trump reaviva el debate sobre un tercer mandato pese a la prohibición constitucional

El presidente estadounidense volvió a insinuar un tercer mandato en un mitin en Iowa, pese a la prohibición constitucional en Estados Unidos

Ene. 28, 2026
Durante un mitin celebrado en Iowa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar en el centro del debate político la posibilidad de mantenerse en la Casa Blanca más allá de los dos periodos permitidos por la Constitución, una idea que ha generado reacciones inmediatas tanto en el ámbito legal como en la oposición demócrata.

En su discurso ante simpatizantes, Trump lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Después de una elección amañada, nos fue tan bien la segunda vez que tuvimos que hacerlo una tercera. ¿Deberíamos hacerlo una cuarta vez?”. Aunque el mandatario no presentó una propuesta formal, sus palabras fueron interpretadas como una nueva insinuación sobre un eventual tercer mandato presidencial.

¿PUEDE TENER UN TERCER MANDATO?

Las declaraciones se producen en un contexto de alta polarización política y han sido leídas por analistas como un mensaje dirigido a su base electoral. Sin embargo, expertos constitucionales han sido claros al señalar que la posibilidad de que Trump busque mantenerse en el poder más allá de dos periodos es legalmente inviable bajo el marco jurídico actual.

La Constitución de Estados Unidos, a través de la 22ª Enmienda, establece de manera explícita que “ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces”. Esto implica que Donald Trump, quien fue elegido en 2016 y nuevamente en 2024, no puede presentarse como candidato en 2028 tras iniciar su segundo mandato en enero de 2025.

Modificar esa disposición requeriría una reforma constitucional, un proceso complejo que demanda el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación por parte de las legislaturas de tres cuartos de los estados. Especialistas en derecho constitucional consideran que este escenario es altamente improbable en el corto o mediano plazo.

Algunos aliados del presidente han sugerido rutas alternativas, como una eventual candidatura a la vicepresidencia para después asumir la presidencia. No obstante, constitucionalistas advierten que esa estrategia también enfrenta serios obstáculos legales, ya que la propia enmienda limita la elegibilidad para ocupar el cargo.

UN POSIBLE TERCER MANDATO

Desde el Partido Demócrata, las reacciones han sido de rechazo. Legisladores y analistas han advertido que cualquier intento de eludir los límites constitucionales representaría una amenaza para las normas democráticas.

En entrevistas con AP News, Trump aseguró que no estaba “bromeando” sobre la idea de un tercer mandato y que varias personas lo alentaban, aunque reconoció que es “muy temprano para pensarlo” y admitió la existencia de restricciones legales.

Figuras cercanas al mandatario, como el exasesor Steve Bannon, han afirmado en distintas ocasiones que existe un plan para prolongar la permanencia de Trump en el poder después de 2028, aunque hasta ahora no se han presentado propuestas concretas que cumplan con los requisitos constitucionales.

Analistas coinciden en que el discurso de Iowa responde más a una estrategia política que a una posibilidad real, pero advierten que este tipo de mensajes tensan el debate público al poner en duda límites establecidos de forma explícita en la Constitución de Estados Unidos. 

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

