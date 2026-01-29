"Asesino, lárgate": gritan estudiantes mexicanos a Felipe Calderón en Sciences Po; Esta fue su reacción

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Al grito de "¡asesino, lárgate!", jóvenes universitarios confrontaron al expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa cuando se preparaba para participar en la cumbre titulada Se busca: un secretario general de la ONU para un mundo fracturado, realizada en el Instituto de Estudios Políticos de París, conocido como Sciences Po.

Los manifestantes exigieron que el exmandatario abandonara el recinto y reprocharon públicamente la política de seguridad implementada durante su sexenio entre 2006 y 2012, periodo en el que la violencia en México se incrementó de manera significativa.

Los estudiantes señalaron que la estrategia de combate al crimen organizado impulsada por Calderón tuvo consecuencias devastadoras para el país, entre ellas un aumento sostenido de homicidios, violaciones a derechos humanos y un deterioro general de la seguridad pública.

Durante la protesta, los jóvenes acusaron al expresidente de intentar "dar lecciones" en un espacio académico internacional, pese a que su gestión es señalada como uno de los momentos más críticos en materia de violencia en la historia reciente de México.

EL POSICIONAMIENTO ESTUDIANTIL

En el texto se destaca que la política de seguridad, presentada como una respuesta necesaria contra el crimen organizado, generó un sufrimiento humano masivo, con más de 280 mil muertes, además de violaciones generalizadas a los derechos humanos y a compromisos internacionales del Estado mexicano.

Durante las protestas, los estudiantes también recordaron que la estrategia de seguridad fue encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Los manifestantes consideraron que la presencia de Calderón en un foro internacional sin un ejercicio previo de rendición de cuentas resulta ofensiva para las víctimas de la violencia que aún afecta a México.