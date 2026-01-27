  • 24° C
Ciudad Obregón

Escuela Normal de Obregón enviará a 82 estudiantes al FAOT para impulsar la formación cultural

Buscan que sus alumnos vivan una experiencia artística internacional y fortalezcan su formación académica a través del contacto directo con la cultura

Ene. 27, 2026
Parte de los proyectos de la Escuela Normal de Obregón para este año es que los alumnos tengan más movilidad
En busca de acercar a los estudiantes universitarios a la cultura, además de que vivan la experiencia de un evento internacional, la Escuela Normal Superior de Obregón (ENSO) enviará a 82 alumnos al Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, informó el director de la universidad, Manuel Argüelles Morales.

El académico detalló que los jóvenes de Obregón vivirán la experiencia del festival durante un día y serán enviados por grupos para que puedan recorrer las calles, exposiciones, conocer sobre la cultura y asistir a diferentes eventos.

"Son los alumnos de segundo semestre que van a asistir al FAOT, va a estar asistiendo un grupo cada día para que puedan tener la oportunidad de un acercamiento con este evento", detalló.

BENEFICIOS DE LA EXPERIENCIA CULTURAL PARA LOS ESTUDIANTES

Se trata de los alumnos de segundo semestre que cursan en la universidad, los cuales se distribuyen en 22 de la especialidad de Biología, 15 de Matemáticas, 25 de Español y 20 de Inglés.

Con estas actividades se busca que los futuros profesores de Obregón conozcan más de cerca el quehacer cultural de la región, del resto del país y a nivel internacional, con lo que pueden formarse de una mejor manera y estar más preparados para dar clases.

Además, el viaje escolar complementa lo visto en las aulas en materia cultural, lo que ayuda a que los estudiantes tengan una formación integral que les permita avanzar hacia el campo laboral docente.

A la par con estas actividades, los alumnos de la Normal Superior de Obregón siguen asistiendo a sus actividades en los planteles escolares de nivel básico de la región para poner en práctica lo visto en las aulas, lo que les da la experiencia necesaria para trabajar cuando egresen.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


