Condusef anuncia Diplomado en Seguros

Una nueva edición del Diplomado en Seguros anunció la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) al que pueden acceder los internautas de manera gratuita y que todavía tiene espacios disponibles.

La dependencia federal reveló que los interesados tienen hasta el 2 de febrero para inscribirse en este diplomado virtual gratuito que cuenta con valor curricular, el cual consta de cuatro módulos con una duración de 120 horas.

Este diplomado ofrece un panorama general sobre los productos y empresas de seguros en México, que van desde aspectos técnicos, legales y comerciales, los cuales sirven para que el usuario pueda elegir lo que mejor le convenga y sepa cómo utilizarlos.

El programa es abierto a todo el público que tenga acceso a un dispositivo con Internet y conocerán sobre el riesgo y seguros, operaciones de los seguros, normatividad legal, técnicas de distribución de riesgo, protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, entre otros.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS

Los contenidos cuentan con material audiovisual que estará disponible para los usuarios inscritos, además que tendrán acceso a evaluaciones y les permitirán conocer mejor ese sector.

A través de esto, se busca que las personas estén mejor preparadas para cualquier contingencia que pueda presentarse, además de minimizar los riesgos enfocados a la salud, comercio, familia, entre otros.

Los interesados pueden acercarse a través de las redes sociales de la Condusef o por medio de su sitio web en el apartado de Diplomado Seguros, en donde podrán inscribirse o recibir más información.