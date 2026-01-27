  • 24° C
Ciudad Obregón

Empresas de Sonora muestran flexibilidad con cambio de horario escolar

Los trabajadores han solicitado disponibilidad a las compañías para poder entrar una hora más tarde

Ene. 27, 2026
Los trabajadores que dejan a sus niños en las escuelas deben cumplir con ese compromiso y hasta el momento no ha habido problemas con las empresas
Trabajadores de diferentes puntos de Sonora han pedido flexibilidad a las empresas para modificar su hora de entrada luego que la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) modificara los horarios en las escuelas a causa de las bajas temperaturas y hasta el momento no se han tenido reportes de incidencias, informó el Secretario General de la CTM en el estado, Javier Villarreal Gámez.

Hasta el momento los sindicatos han reportado que los trabajadores piden flexibilidad para su hora de entrada, ya que muchos de ellos deben ir a dejar a los niños a las escuelas y hasta el momento las empresas han mostrado voluntad para que puedan cumplir con ese compromiso.

"Hay trabajadores que tienen a sus hijos en las escuelas y no pueden dejarlos en la calle esperando a que sea la hora de entrada, entonces piden flexibilidad", detalló.

IMPACTO DEL CAMBIO DE HORARIOS EN LA JORNADA LABORAL

Tanto la CTM como los sindicatos que la componen se mantendrán atentos durante el transcurso de la semana de los trabajadores con hijos, sobre todo porque el cambio de los horarios en el nivel básico se debió a una disposición oficial de la SEC y Protección Civil ocasionada por las bajas temperaturas que se registran en la región.

Esto afecta principalmente a los trabajadores que entran entre las siete y ocho de la mañana, ya que aquellos que entran más temprano, como sucede en el caso de algunas maquiladoras, ya tienen programada su logística diaria para llevar a los niños en la escuela.

