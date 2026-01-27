  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 27 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Itson busca acortar brecha digital en Cajeme

El Itson busca acortar la brecha digital con los adultos mayores a través de estos cursos

Ene. 27, 2026
Recientemente la Condusef dio a conocer que un impedimento para que los adultos mayores pongan sus quejas es la brecha digital, por lo que este tipo de cursos los ayuda
Recientemente la Condusef dio a conocer que un impedimento para que los adultos mayores pongan sus quejas es la brecha digital, por lo que este tipo de cursos los ayuda

 Con el objetivo de acortar la brecha digital entre la población adulta y apoyarlos en la realización de trámites en línea, así como el uso de correo electrónico, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) lanzó el Curso Básico de Computación para Adultos.

Elena Alejandra García Vega, responsable del Área de Responsabilidad Social Universitaria, informó que este es un curso es totalmente gratuito que arranca los días 13 y 14 de febrero, el cual busca que los adultos que nunca han tenido contacto con una computadora o que tienen poco conocimiento aprendan desde lo más básico hasta el uso de Inteligencia Artificial, pasando por redes sociales, Internet, Paquete Office, entre otros.

imagen-cuerpo

HORARIOS Y GRUPOS DISPONIBLES EN ITSON

"Es un curso muy básico y se inicia desde las enseñanzas de la computadora, el software, el hardware y es para que lo vayan conociendo, después van avanzando, se les enseña a usar los programas de Word, a hacer su correo y a usarlo, a hacer trámites como pagar el agua, consultar la luz, se les enseña Facebook, a crear su cuenta y utilizarla, y recientemente se agregó un nivel de Inteligencia Artificial, con Chat Gpt".  

Para esta edición se abrieron tres grupos en el Itson Centro que se impartirán los viernes de las 09:00 a las 13:00 horas o de las 15:00 a las 19:00 horas, así como los sábados de las 09:00 a las 13:00 horas. Además, se habilitó un cuarto grupo en el Cuddec del Itson en la colonia Aves del Castillo los sábados de las 09:00 a las 13:00 horas.

García Vega explicó que a través del curso de computación, el Itson busca que los adultos puedan adquirir conocimientos que puedan aplicar en su día a día, además que, en algunos casos, hay quienes los usan para escalar en sus trabajos.

Entre los egresados de otra generación se tienen casos de éxito que les han ayudado en sus puestos de trabajo, además de una adulta mayor escritora que hacía todo a mano y, a partir de esta labor, realiza sus trabajos en computadora.

Cada grupo será de 17 personas y los interesados pueden comunicarse al teléfono 644 410 09 00 extensión 2672 y 2341 en donde pueden recibir más información o inscribirse.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Condusef anuncia Diplomado en Seguros
Ciudad Obregón

Condusef anuncia Diplomado en Seguros

Enero 27, 2026

La dependencia busca que los usuarios tengan mayor conocimiento sobre los productos disponibles que hay en el mercado

Escuela Normal de Obregón enviará a 82 estudiantes al FAOT para impulsar la formación cultural
Ciudad Obregón

Escuela Normal de Obregón enviará a 82 estudiantes al FAOT para impulsar la formación cultural

Enero 27, 2026

Buscan que sus alumnos vivan una experiencia artística internacional y fortalezcan su formación académica a través del contacto directo con la cultura

Empresas de Sonora muestran flexibilidad con cambio de horario escolar
Ciudad Obregón

Empresas de Sonora muestran flexibilidad con cambio de horario escolar

Enero 27, 2026

Los trabajadores han solicitado disponibilidad a las empresas para poder entrar una hora más tarde