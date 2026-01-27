Itson busca acortar brecha digital en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con el objetivo de acortar la brecha digital entre la población adulta y apoyarlos en la realización de trámites en línea, así como el uso de correo electrónico, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) lanzó el Curso Básico de Computación para Adultos.

Elena Alejandra García Vega, responsable del Área de Responsabilidad Social Universitaria, informó que este es un curso es totalmente gratuito que arranca los días 13 y 14 de febrero, el cual busca que los adultos que nunca han tenido contacto con una computadora o que tienen poco conocimiento aprendan desde lo más básico hasta el uso de Inteligencia Artificial, pasando por redes sociales, Internet, Paquete Office, entre otros.

HORARIOS Y GRUPOS DISPONIBLES EN ITSON

"Es un curso muy básico y se inicia desde las enseñanzas de la computadora, el software, el hardware y es para que lo vayan conociendo, después van avanzando, se les enseña a usar los programas de Word, a hacer su correo y a usarlo, a hacer trámites como pagar el agua, consultar la luz, se les enseña Facebook, a crear su cuenta y utilizarla, y recientemente se agregó un nivel de Inteligencia Artificial, con Chat Gpt".

Para esta edición se abrieron tres grupos en el Itson Centro que se impartirán los viernes de las 09:00 a las 13:00 horas o de las 15:00 a las 19:00 horas, así como los sábados de las 09:00 a las 13:00 horas. Además, se habilitó un cuarto grupo en el Cuddec del Itson en la colonia Aves del Castillo los sábados de las 09:00 a las 13:00 horas.

García Vega explicó que a través del curso de computación, el Itson busca que los adultos puedan adquirir conocimientos que puedan aplicar en su día a día, además que, en algunos casos, hay quienes los usan para escalar en sus trabajos.

Entre los egresados de otra generación se tienen casos de éxito que les han ayudado en sus puestos de trabajo, además de una adulta mayor escritora que hacía todo a mano y, a partir de esta labor, realiza sus trabajos en computadora.

Cada grupo será de 17 personas y los interesados pueden comunicarse al teléfono 644 410 09 00 extensión 2672 y 2341 en donde pueden recibir más información o inscribirse.