Internacional / Mundo

Trump anuncia aranceles a países que suministren petróleo a Cuba

En el documento, dado a conocer por la Casa Blanca, el mandatario declara una "emergencia nacional" en relación con la isla

Ene. 29, 2026
Trump considera "necesario y apropiado" establecer un mecanismo de aranceles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que autoriza la imposición de aranceles a las importaciones provenientes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, como parte de una nueva escalada de presión contra el Gobierno de la isla.

En el documento, dado a conocer por la Casa Blanca, el mandatario declara una "emergencia nacional" en relación con Cuba y sostiene que la situación del país caribeño representa una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

UNA MEDIDA CONSIDERADA "NECESARIA Y APROPIADA"

Según la orden ejecutiva, las políticas y acciones del Gobierno cubano estarían orientadas a perjudicar los intereses estadounidenses y a respaldar a países hostiles, organizaciones terroristas transnacionales y otros actores considerados como amenazas por Washington.

Bajo ese argumento, Trump considera "necesario y apropiado" establecer un mecanismo de aranceles contra los bienes de naciones extranjeras que proporcionen, de manera directa o indirecta, cualquier tipo de petróleo a Cuba.

La medida profundiza la estrategia anunciada previamente por la administración estadounidense para aumentar la presión económica sobre La Habana, ampliando ahora el alcance de las sanciones a terceros países que mantengan relaciones energéticas con la isla.

NO DETALLAN PROPORCIÓN DE ARANCELES

Hasta el momento, no se han detallado los porcentajes específicos de los aranceles ni el listado de países que podrían verse afectados, aunque la orden ejecutiva abre la puerta a futuras acciones comerciales en el marco de esta nueva declaratoria de emergencia nacional.

César Leyva
