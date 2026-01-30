  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Arrestan a periodista Don Lemon tras ser señalado por agresión durante manifestación en Estados Unidos

Un conocido comunicador fue detenido en Estados Unidos tras un conflicto durante una concentración pública, provocando repercusiones en medios

Ene. 30, 2026
El periodista Don Lemon fue detenido tras un incidente durante una protesta en St. Paul, Minnesota, generando debate sobre la cobertura periodística en manifestaciones
El periodista Don Lemon fue detenido tras un incidente durante una protesta en St. Paul, Minnesota, generando debate sobre la cobertura periodística en manifestaciones

El periodista Don Lemon, exconductor de CNN y ahora comunicador independiente, fue detenido este viernes en Estados Unidos luego de ser acusado de participar en un ataque durante una protesta en la ciudad de St. Paul, Minnesota. La detención se produjo en el marco de una manifestación que exigía el fin de las redadas de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El arresto se produjo después de que Lemon y otros reporteros ingresaran al recinto religioso junto a activistas. La iglesia es dirigida por un funcionario de ICE, lo que convirtió el lugar en un foco de tensión durante la manifestación. Según Bondi, la acción fue considerada un ataque coordinado, mientras que el abogado de Lemon señaló que su cobertura del evento no difiere de su labor habitual como periodista.

Su abogado señaló que Lemon simplemente estaba cumpliendo con su labor profesional, cubriendo la protesta como parte de su trabajo periodístico. Un juez en Minnesota se había negado previamente a imputar cargos en relación con el caso.

imagen-cuerpo

CONTEXTO DE LA PROTESTA

La manifestación estaba programada para exigir el fin de las redadas de ICE y estuvo marcada por la tensión entre los activistas y las autoridades. Durante la protesta, se registraron enfrentamientos menores y el suceso llamó la atención por la participación de Lemon, quien se encontraba documentando la cobertura.

El arresto del periodista generó reacciones en medios y redes sociales sobre la participación de comunicadores en eventos de protesta y los límites entre la cobertura periodística y las acciones de los manifestantes. La situación también ha sido analizada en el contexto de la libertad de prensa y la seguridad en manifestaciones públicas.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Luigi Mangione evita la pena de muerte ¿Qué sigue en su caso por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare?
Internacional / Mundo

Luigi Mangione evita la pena de muerte ¿Qué sigue en su caso por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare?

Enero 30, 2026

El joven de 27 años, originario de Baltimore, Maryland, se ha declarado inocente de todos los cargos por el presunto homicidio de Brian Thompson

En esta ciudad casi nunca sale el sol: ¿te atreverías a visitarla?
Internacional / Mundo

En esta ciudad casi nunca sale el sol: ¿te atreverías a visitarla?

Enero 29, 2026

Durante casi cuatro meses, desde finales de octubre hasta mediados de febrero, el sol no aparece en el horizonte, dando paso a una noche polar

Trump anuncia aranceles a países que suministren petróleo a Cuba
Internacional / Mundo

Trump anuncia aranceles a países que suministren petróleo a Cuba

Enero 29, 2026

En el documento, dado a conocer por la Casa Blanca, el mandatario declara una "emergencia nacional" en relación con la isla