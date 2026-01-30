Preparan más de 120 mil toneladas de aguacate para llevar a Estados Unidos por el Super Bowl

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Michoacán se alista para una de sus temporadas de mayor exportación de aguacate. Más de 120 mil toneladas del llamado oro verde serán enviadas a Estados Unidos con motivo del Super Bowl, que se celebrará el próximo domingo 8 de febrero, una de las fechas de mayor consumo del producto en el mercado norteamericano.

Además de este envío, autoridades estatales prevén otra exportación importante rumbo al Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, y que iniciará en junio, lo que representa una oportunidad clave para el sector aguacatero.

EVENTOS INTERNACIONALES IMPULSAN EL CONSUMO DEL ORO VERDE

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, señaló que fechas como el Super Bowl, el 5 de Mayo y la Copa del Mundo generan un fuerte impulso en la demanda del aguacate michoacano, beneficiando directamente a los productores de la Franja Aguacatera del estado.

Indicó que no solo el futbol une a los países de América del Norte, sino también la presencia del aguacate michoacano en su gastronomía, especialmente en eventos de gran alcance mediático y cultural.

29 MUNICIPIOS DE MICHOACÁN PARTICIPARÁN EN LA EXPORTACIÓN

De acuerdo con la Sedeco, alrededor de 29 municipios de Michoacán ya se encuentran en proceso de reunir las más de 120 mil toneladas que serán exportadas tanto a Estados Unidos como, posteriormente, a Canadá.

Entre los principales productores destacan Uruapan, Tancítaro, Tacámbaro, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Ario de Rosales, Peribán, Ziracuaretiro, Salvador Escalante, Los Reyes y Taretan, municipios cuya economía depende en gran medida del cultivo y comercialización del aguacate.

Las autoridades estatales subrayaron que, aunque existen otros estados productores, ninguno alcanza el nivel de producción y organización que mantiene Michoacán en este sector.

INDICACIÓN GEOGRÁFICA BUSCA PROTEGER EL AGUACATE MICHOACANO

Como parte de las estrategias para fortalecer el comercio y proteger el producto, la Sedeco informó que ya iniciaron los trabajos para que el aguacate michoacano cuente con una Indicación Geográfica bajo el nombre de Aguacate Franja Michoacana ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Esta medida permitirá blindar al producto frente a posibles apropiaciones indebidas y diferenciarlo en mercados internacionales, especialmente ante el crecimiento de nuevos exportadores en otras entidades del país.

VIGILANCIA AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCIÓN RESPONSABLE

Otro de los esfuerzos destacados es la implementación del programa Guardián Forestal, que monitorea de manera satelital las huertas de aguacate para prevenir la deforestación, los incendios forestales provocados y el cambio ilegal de uso de suelo.

Las autoridades aseguran que este sistema busca garantizar que el aguacate exportado cumpla con estándares ambientales y se mantenga libre de prácticas que afecten los ecosistemas forestales.

MICHOACÁN LIDERA LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE AGUACATE

Durante 2025, Michoacán y Jalisco exportaron en conjunto cerca de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos. Sin embargo, para este nuevo ciclo, la totalidad de ese volumen corresponde únicamente a Michoacán, que se mantiene como el principal productor a nivel nacional, con Jalisco en el segundo lugar.

Con estas cifras, el estado reafirma su liderazgo en la producción y exportación del aguacate, consolidándose como un actor clave en el mercado internacional del fruto.