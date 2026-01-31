Archivos de Epstein: Trump aparece miles de veces en los documentos revelados por el Departamento de Justicia de EU

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este martes el que calificó como el último y más amplio conjunto de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el fallecido financista acusado de liderar una red de abuso y tráfico sexual de menores.

MILES DE MENCIONES DE TRUMP EN LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN

La divulgación incluye más de tres millones de páginas, alrededor de dos mil videos y 180 mil imágenes, material que vuelve a colocar en el centro de la controversia al presidente Donald Trump, cuyo nombre aparece mencionado al menos tres mil veces en los documentos.

De acuerdo con el vicefiscal general, Todd Blanche, los archivos contienen "afirmaciones sensacionalistas y falsas" que fueron entregadas al FBI incluso antes de las elecciones presidenciales de 2020.

Blanche, quien anteriormente fue abogado de Trump, rechazó categóricamente las versiones que apuntan a un posible encubrimiento.

"No le dijeron a este departamento cómo hacer nuestra revisión, qué buscar, qué censurar o qué no censurar", afirmó, al tiempo que subrayó: "No protegimos al presidente Trump".

Las referencias al mandatario incluyen recortes de prensa, menciones en correos electrónicos y una lista interna elaborada por el Departamento de Justicia que recopila acusaciones realizadas por mujeres.

Entre ellas destaca el testimonio de un testigo que relató que su amiga aseguró haber sido obligada a practicarle sexo oral a Trump cuando tenía entre 13 y 14 años, en Nueva Jersey, según reportó The Times.

No obstante, ni Trump ni el expresidente demócrata Bill Clinton, también mencionado de forma reiterada en los expedientes, han sido acusados formalmente de delito alguno.

CÁRTEL DE SINALOA EN FIESTAS DE EPSTEIN

Los archivos también contienen referencias colaterales de alto impacto. En uno de los apartados se menciona al cártel de Sinaloa, en el contexto del relato de un demandante que aseguró haber visto videos de fiestas sexuales de alto perfil, presuntos tratos con cárteles y la muerte de una joven durante un evento, sin que se ofrezcan mayores detalles.

La publicación se da tras meses de resistencia por parte de Trump, quien intentó frenar la divulgación del material.

Sin embargo, una rebelión dentro de su propio partido lo obligó a respaldar una ley de transparencia que exigía la liberación de todos los registros antes del 19 de diciembre del año pasado, plazo que el Departamento de Justicia no cumplió.

Por su parte, sobrevivientes de Epstein criticaron duramente la difusión de los documentos, al considerar que se trata de una "publicación incompleta".

En un comunicado, denunciaron que el proceso "se vende como transparencia, pero solo expone a los sobrevivientes, mientras que los hombres que abusaron de nosotros permanecen ocultos y protegidos".

Los archivos incluyen información sobre el tiempo que Epstein pasó en prisión, un informe psicológico, detalles sobre su muerte en agosto de 2019, así como documentos de la investigación contra Ghislaine Maxwell, su socia, condenada por facilitar el tráfico de niñas menores de edad.

También se incorporan correos electrónicos entre Epstein y figuras de alto perfil, muchos de ellos con más de una década de antigüedad.

Aunque el Departamento de Justicia sostiene que esta entrega marca el cierre del proceso, legisladores demócratas continúan señalando que podrían existir hasta 2.5 millones de documentos retenidos sin justificación.

Lo anterior, mantiene vivas las sospechas de encubrimiento y refuerza la percepción, incluso dentro de la base republicana, de que hubo una conspiración para proteger a los poderosos vinculados con Epstein.