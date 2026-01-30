  • 24° C
Internacional / Mundo

De burritos dulces a hamburguesas imposibles: las comidas más extrañas que venden los estadios de la NFL

A lo largo de los años, los recintos deportivos de la liga han creado una identidad gastronómica propia, marcada por platillos demasiado... Peculiares

Ene. 30, 2026
Con la llegada del Super Bowl LX, que se celebrará el próximo domingo 8 de febrero, la conversación en redes sociales no gira solo en torno al partido, el Show de Medio Tiempo o los equipos finalistas. Otro protagonista comienza a robarse reflectores: la comida de los estadios de la NFL.

A lo largo de los años, los recintos deportivos de la liga han creado una identidad gastronómica propia, marcada por platillos exagerados, combinaciones inesperadas y propuestas que parecen diseñadas más para volverse virales que para respetar cualquier dieta.

En Estados Unidos, la creatividad culinaria no tiene límites, y el Super Bowl se ha convertido en el escaparate perfecto para presentar estas creaciones fuera de lo común.

LA COMIDA MÁS EXTREMA QUE SE VENDE EN LOS ESTADIOS DE LA NFL

Aunque la lista de platillos extravagantes es extensa, algunos han logrado destacar por su rareza, impacto visual y popularidad en redes sociales. Estas son algunas de las opciones más llamativas que han circulado recientemente entre aficionados.

Burrito de algodón de azúcar

Conocido como Cotton Candy Burrito, este postre sustituye la tortilla tradicional por algodón de azúcar. En su interior lleva helado, cereal, dulces y chispas, convirtiéndose en una bomba de azúcar pensada para los amantes de lo dulce.

Tiras de pollo Flamin´ Hot

Los Flaming Hot Chicken Tenders son tiras de pollo empanizadas con Cheetos Flamin´ Hot triturados, acompañadas de salsa de queso. La mezcla de picante y crujiente las ha convertido en una de las opciones más comentadas.

imagen-cuerpo

Pretzel en forma de garra

El Bear Claw Pretzel es un pretzel gigante con forma de garra, inspirado en el gesto "bear claw" que hacen algunos aficionados. Se sirve con dip de queso de cerveza o con crema dulce, dependiendo del estadio.

imagen-cuerpo

Hamburguesas sin pan tradicional

Bajo nombres como Pizza Burger o Donut Burger, estas hamburguesas reemplazan el pan convencional por rebanadas de pizza o donas glaseadas. Una combinación extrema que lleva el concepto de comida de estadio al límite.

imagen-cuerpo

Nachos fuera de lo común

Los llamados Cannoli Nachos o Cheetos Sundae son versiones dulces y saladas de los nachos. Pueden incluir cannoli italianos, frituras como Fritos o Cheetos, y hasta helado, todo en un mismo platillo.

imagen-cuerpo

MÁS QUE COMIDA, UNA EXPERIENCIA VIRAL

Estas propuestas no solo buscan saciar el hambre de los aficionados, sino crear una experiencia completa que se comparte en redes sociales, se comenta y se vuelve parte del espectáculo.

La comida en los estadios de la NFL dejó de ser un simple acompañamiento para convertirse en un atractivo más del evento, al nivel del ambiente, la música y el show dentro del emparrillado.

A pocos días del Super Bowl LX, estas creaciones confirman que el evento también se juega fuera del campo, donde la exageración, la creatividad y el antojo se combinan para ofrecer una experiencia tan intensa como el propio futbol americano.

Brayam Chávez
