Internacional / Mundo

El papa León XIV llama a orar en febrero por los niños con enfermedades incurables y sus familias

Esta propuesta busca sensibilizar a los fieles sobre el sufrimiento que enfrentan miles de menores y acompañarlos con gestos de cercanía

Feb. 03, 2026
La propuesta es parte del trabajo que la Red Mundial de Oración viene desarrollando desde hace años.
El papa León XIV invitó a los católicos de todo el mundo a dedicar el mes de febrero a la oración por los niños que padecen enfermedades incurables y por sus familias, con el fin de que reciban acompañamiento, atención médica adecuada y no pierdan nunca la esperanza.

La intención fue difundida por la Red Mundial de Oración del papa, organismo que cada mes comunica los motivos de oración que el Pontífice confía a la Iglesia universal como expresión de su cercanía con los grandes desafíos humanos y sociales de nuestro tiempo.

UNA ORACIÓN QUE FORTALECE LA ESPERANZA

De acuerdo con la información publicada, la intención de oración para febrero es: "Por los niños con enfermedades incurables. Oremos para que los niños que padecen enfermedades incurables y sus familias reciban la atención médica y el apoyo necesario, sin perder nunca la fuerza y la esperanza".

Esta propuesta busca sensibilizar a los fieles sobre el sufrimiento que enfrentan miles de niños y sus familias, y al mismo tiempo animar a las comunidades cristianas a acompañarlos con gestos concretos de cercanía, solidaridad y compasión.

La Red Mundial de Oración del papa explica que estas intenciones mensuales no solo orientan la oración personal y comunitaria, sino que también impulsan una transformación del corazón, invitando a convertir la fe en acciones que alivien el dolor y promuevan la dignidad humana.

UNA CAMPAÑA GLOBAL DE ORACIÓN Y COMPROMISO

La intención de febrero forma parte de la iniciativa "Reza con el papa", una campaña impulsada por el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano que busca unir a los fieles en oración por los grandes retos del mundo contemporáneo.

Esta propuesta es parte del trabajo que la Red Mundial de Oración viene desarrollando desde hace años y que, durante el pontificado del papa Francisco, dio lugar al proyecto ´El Vídeo del papa´, mediante el cual cada mes se presentaba una intención concreta para animar la oración y el compromiso de los creyentes.

César Leyva
César Leyva
